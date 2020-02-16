16.02.2020 - 00:01 |
Gençlerden dünya sorunlarına çözüm
Çamlaraltı Koleji, yabancı dil kullanımında üst seviyede bir etkinlik olan MUN (Model United Nations) Konferansı’na ev sahipliği yaptı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, dört farklı komite oluşturuldu, ülke sorunları tartışıldı. Çamlaraltı Koleji Lise İngilizce Zümre Başkanı Çağla Adak, “Ortaokul öğrencilerimiz Bilge Ceylin- Outstanding Delegate, Ada Irmak, Ülkü Deniz ve Derin Deniz Honorable Mention, Lise öğrencisi Ateş Hasan Demirhan Honorable Mention derecelerini kazandı” dedi.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...