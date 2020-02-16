Gençlerden dünya sorunlarına çözüm

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, dört farklı komite oluşturuldu, ülke sorunları tartışıldı. Çamlaraltı Koleji Lise İngilizce Zümre Başkanı Çağla Adak, “Ortaokul öğrencilerimiz Bilge Ceylin- Outstanding Delegate, Ada Irmak, Ülkü Deniz ve Derin Deniz Honorable Mention, Lise öğrencisi Ateş Hasan Demirhan Honorable Mention derecelerini kazandı” dedi.