'Gönlüm, Göztepe’den başkasını sevemedi'

"Futbol yaşantım büyük başarılarla geçti. Avrupa’nın en iddialı rakipleriyle mücadele ettik. Türk’ün gücünü herkese kanıtladık. O günleri asla unutamam"



"Yakın çevremde herkes Göz Göz sevdalısıydı. Kariyerimin başında çok değerli hocalardan teklif aldım. İyi ki yolum sarı kırmızılı kulüple kesişmiş"









Koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve usta kalem Fatih Tanfer, tarihin tozlu sayfalarını sizler için karıştırmaya devam ediyor. “Geçmişten Günümüze Değerlerimiz Konuşuyor” köşesiyle Türk futboluna hizmet etmiş, İzmir sporuna adını altın harflerle yazdırmış isimlerin hikayelerini, siz sporseverlere sunuyor. Yakın çevresindeki herkesin Göztepeli oluşu, onun sarı kırmızılı renklere olan ilgisini artırdı. Göz Göz'de seçmeleri geçerek, Adnan Süvari'nin öğrencisi oldu. Avrupa’da büyük başarılara imza atan "Efsane" kadronun içerisinde yer aldı. 1970 Dünya Kupası’nda Pele’ye 10 numaralı New York Cosmos formasını hediye eden ve Pele’nin ona verdiği pulu hala sakladığını söyleyen Ceyhan Yazar, unutamadığı hikayelerini, yeni nesile önerilerini, sizler için anlattı. Keyifli okumalar..



Sevgili Ceyhan Yazar, bize kendinizden bahseder misiniz?





1 Şubat 1944 yılında doğdum. İzmir Atatürk Lisesi’nden 1962 senesinde mezun oldum. Daha sonra Genç Milli karmada oynamaya başladım. Bu karmada iyi bir performans sergilemiştim. Bunun üzerine Vahap Özaltay, benimle görüşmek istediğini söyledi. Beni çok beğendiğini ve beni Altay’da görmek istediğini bana iletti. Benim için güzel bir teklifti. Ancak benim gönlümde her zaman Göztepe vardı. Göztepe’den başka bir yerde oynamak istemiyordum. Çevremde bulunan arkadaşlarımın çoğu Göztepeli’ydi. Bende de Göztepe aşkı doğmuştu. Göztepeli arkadaşlarım sayesinde daha önce Göztepe Spor Kulübü’nü ziyaret etme fırsatını bulmuş ve çok beğenmiştim. Seçmelerde denenmek için Göztepe Stadı’na gittim. Dönemin antrenörü Adnan Süvari, beni beğendi. 20 gün sonra da maçlara çıkmaya başladım. 1967-68 sezonunda oynadığımız ve Türk futbol tarihine geçen Atletico Madrid maçından sonra Göztepe’den ayrıldım. Fuar Şehirleri Kupası’nda oynadığım için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Çok onur ve gurur verici bir turnuvaydı. Dünya devleriyle mücadele ediyorduk. Türkiye’nin en iyi ekiplerinden birisiydik o dönem. Göztepe maceramın ardından eğitimim için Amerika’ya gittim. New York Cosmos 2. Başkanı Ahmet Ertegün ile yakındık. Takımda oynamamı istedi. Ben de kabul ettim. Bir yandan eğitimimi sürdürüyor diğer taraftan da futbol oynuyordum. Daha sonra eğitim hayatıma devam ettim.





Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?





Her futbolcuya nasip olamayacak çok güzel bir anıya sahibim. Kendimi o yüzden şanslı hissediyorum. Cosmos Kulübü’ne geldiğim ilk zaman transferleri basına tanıtıyorlardı. Bana da kaç numaralı formayı istediğimi sordular. Aklımdan ve gönlümden 10 numara geçiyordu. 10 numara istediğimi söyledim. Başkan Ertegün kulağıma eğilerek, "10 numaradan başka bir numara seç. Dünya Kupası’na kadar kimse 10 numarayı sırtına geçiremeyecek" dedi. Ben de 8 numaralı formayı seçtim. O zamanlar 1970 Dünya Kupası yaklaşıyordu. Dünya Kupası’nın son 4 maçı kalmıştı. Turnuvanın düzenlendiği Meksika’ya gittim. Orada Pele ile tanışarak 10 numaralı Cosmos formasını kendisine hediye ettim. O da bana ismi yazılı olan bir pul vermişti. Büyük bir onurla o pulu hala saklıyorum. Bu, kolay kolay her futbolcunun yaşayacağı bir olay değil. Tabi ki Göztepe formasıyla çıktığım tüm Fuar Şehirleri Kupası maçları özel ve unutulmaz. Antwerp ile deplasmanda oynadığımız ve 2-1 kazandığımız karşılaşma çok önemliydi. Kritik bir maçtı bizler için. Kazanmamız da o maçı unutulmaz kıldı. O kupada Bologna, PSG, Atletico Madrid gibi dünya devleri vardı. Türkiye’nin en değerli takımlarından birisiydik.













Yeni nesile önerileriniz var mı?





Bizler, imkansızlıklara rağmen teknik kapasitesi yüksek olan oyunculardık. Ancak tekniğimize güvenerek çalışmayı bırakmadık. Yeni nesile de yalnızca çalışmayı öneriyorum. Eğer ki işlerini iyi yapmak istiyorsa altın kural çok çalışmaktır. Çalışmak onları diğer futbolculardan bir adım öne çıkaracaktır. Türk futbolunun geleceği olan gençlerimiz, ancak ve ancak çok çalışarak yeni başarılara imza atacaktırlar. Azim, özveri, sabır ve tekrar, onları başarıya taşıyacaktır. Ellerinde olan imkanlara sıkı sıkıya sarılsınlar.





Türk futbolunun bugünkü durumunu değerlendirir misiniz?





Tabi bu pandemi sonrası değişimler yaşanacaktır. Futbolumuzdaki yabancı sayısı çok fazla. Bunu düşürmeliyiz. Bu oyunculara yüksek ücretler veriliyor. İzmir’in güzide kulüplerinden Altınordu, tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Bu modeli ülkemizdeki her kulüp benimsemeli ve bu yönde hareket etmeli. Başkan Seyit Mehmet Özkan, altyapı anlamında çok doğru ve güzel işler yapıyor. Bu virüs, bizlere altyapının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Senelerce söylediğimiz şey, buydu aslında. Ancak kulüplerimiz ne yazık ki önemsemedi.



“Keşke o tesisler Torbalı’ya yapılsaydı”





Mehmet Sepil’i 10 yaşından beri tanıyorum. O, Torbalı’ya çok güzel bir altyapı tesisi inşa edecekti. Ne yazık ki yine siyaset devreye girdi ve o görkemli tesis projesi gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşseydi, ben ve benim gibi Göztepe’ye hizmet eden futbolcular, Türk futboluna yeni isimler kazandırmak için tüm gücümüzü ortaya koyacaktık. Umut ediyorum ki, Başkan Mehmet Sepil tesis konusunda büyük bir adım atacaktır.