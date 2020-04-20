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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in gururu
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    20.04.2020 - 00:10 |

    İzmir’in gururu

    İzmir’in gururu

    EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Türklab Firması’nın Kovid-19 antijen ve antikor tanı kiti üretim projesinin TÜBİTAK tarafından olumlu karşılanmasıyla gurur yaşadıklarını belirtti, “Katma değere iyi bir örnek” dedi.

    Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir’de üretim yapan Türklab Firması’nın, Kovid-19 antijen ve antikor tanı kiti üretim projesinin TÜBİTAK tarafından olumlu karşılandığını ve kentteki iş dünyası adına büyük onur yaşadıklarını belirtti. Yorgancılar, Türklab Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Yağlıdere’ye bir mektup göndererek son dönemde ve bugüne kadar yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

    Gayretleri kıymetli

    Yorgancılar, “Her zaman, üretim yoksa kalkınmak hayaldir dedik, diyoruz. Belirsizliklerin olduğu bu zorlu süreçte, elini taşın altına koyarak üretime devam etme çabasında olan tüm firmalarımızın gayreti çok kıymetlidir. Dünün anlayışları ve çözümlerinin yetmediğini deneyimlediğimiz, hazırlıksız yakalandığımız Kovid-19 kriziyle beraber, sloganımız “Yaşatmak” olmalı diyorum. Çalışanını, emeklisini, öğrencisini, yaşlısını, gencini, üreticisini, tüccarını, esnafını…her kesimi yaşatmak. Beraberinde tüm kurumlarını, tesislerini, tüm ekosistemi yaşatmak” ifadelerini kuallandı.

    İnsan hayatının hiçbir şeyle kıyaslanmayacağını vurgulayan Yorgancılar, “Karşı karşıya kaldığımız bu süreçte hatırladık ki; insan sağlığı her şeyin önünde ve başka bir şeyle kıyaslanmayacak önemde. İnsan olmadan, ne üretmenin, ne tüketmenin, ne de yaşamın değeri var. Bu süreç bizlere; eğitimin, ilimin, bilimin,  önce insan yaşamını odak alan olguların vazgeçilmezliğini bir kez daha, kalın harflerle hatırlattı Her zaman vurguladığımız, bilim ve teknolojinin ışığında katma değerli üretim yapmanın önemi, bugünlerde daha anlaşılır oldu” dedi.

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