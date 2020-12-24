BİST1.4180.90EURO9.31-0.20USD7.63-0.02ALTIN459.710.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kalp hastalığında erken tanı önemli
    ABONE OL
    24.12.2020 - 00:01 |

    Kalp hastalığında erken tanı önemli

    Özel Egepol Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Tokmakoğlu, koroner arter hastalıklarının Türkiye ve dünyada erişkin ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.

    Kalp hastalığında erken tanı önemli

    Aşırı kilo, hareketsiz yaşam, kontrolsüz şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve genetik faktörlerin kalbin kas dokusunu besleyen damarlarda daralma ve tıkanmaya neden olduğunu belirten Tokmakoğlu, en sık görülen belirtilerinin göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı olduğunu bazen de direkt kalp kriziyle kendisini belli ettiğini ifade etti. Sanılanın aksine tedavide önce stent sonra gerekirse koroner by pass ameliyatı uygulanması gibi bir sıralama bulunmadığını kaydeden Tokmakoğlu, “Hastanın yaşı, koroner damarların darlık derecesi ve yaygınlığı, kalp kasının pompa gücü, ek hastalıklarının varlığı gibi faktörleri göz önüne alarak uygulanacak tedavi yöntemi tamamen hastaya özgü olmalı. Doğrudan koroner bypass gereken bir hastada bypass ameliyatı yapmak yerine sadece stent uygulanması kalp krizi riskini her zaman azaltmamakta ve ortadan kaldırmamakta. Günümüzde doğru zamanlama ile yapılan yapılan koroner bypass ameliyatlarında risk yüzde 1-2 oranında” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

    Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

    Sıradaki Haber