Kapıda vergi ödeme zamanı

Hafta içi mesai saatlerinde yapılacak uygulamaya göre Emlak ve Çevre Temizlik vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar, belediyenin 0232 477 20 00 numaralı telefonundan randevu alarak, kapıda ödeme yapabilecek. Ödemeler, 7/24 Bayraklı Belediyesi mobil uygulama, www.bayrakli.bel.tr internet adresi ile Denizbank ve Halk Bank internet bankacılığı ile şube ve ATM’lerinden de yapılabiliyor.