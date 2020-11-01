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    HaberlerEge Haberleri ‘Kişiye özel tedavi şart’
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    01.11.2020 - 07:00 |

    ‘Kişiye özel tedavi şart’

    Özel Egepol Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Altınayar, parkinson hastalığının beyinde dopamin maddesinin eksik salgılanması sonucu geliştiğini belirtti; ileri dönemlerde hastanın yaşam konforunu da önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

    ‘Kişiye özel tedavi şart’

    Özel Egepol Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Altınayar, parkinson hastalığının beyinde dopamin maddesinin eksik salgılanması sonucu geliştiğini belirtti; ileri dönemlerde hastanın yaşam konforunu da önemli ölçüde etkilediğini söyledi. 60 yaş üzerindeki her yüz kişiden birinde görülmekte olan parkinson hastalığının en sık görülen dejeneratif nörolojik hastalıklardan biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Altınayar, “Hastalığın görülme sıklığı ileri yaşla beraber artar, ancak nadir de olsa 20 yaşından önce bile görülebilmektedir. Parkinson hastalarının tedavisi kişiye özel planlanmalıdır. Ancak ne günümüzde hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi biçimi yoktur. En önemlisi Parkinson hastasının periyodik muayenelerle nörolojik bulgular yönünden yakın takibi ve ilaç dozlarının bulgulara göre Nöroloji Uzmanı tarafından ayarlanmasıdır” diye açıkladı.

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