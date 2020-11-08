Koca’dan övgü

Depremin 91. saatinde kurtarılan 3,5 yaşındaki Ayda Gezgin, 10. saatinde kurtarılan Günay Işık (15), 65. saatte kurtarılan Elif Perinçek (3), 58. saatte kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin ve 17. saatte kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan’ın tedavileri, sürüyor. Üniversiteyi ziyaretinde Bakan Koca’ya Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve Başhekim Prof. Dr. Sezgin Ulukaya eşlik etti. Koca, “Ayda, Elif, Elifi’in ablaları ikizler Ezel ve Elzem, İdil, İnci ve Günay evlatlarımızı ziyaret ettim. Bütün çocuklarımızın genel durumları iyi, ciddi sorunları yok. Kısa süre sonra tedavileri tamamlanacak. Felaketin yaşandığı bu süreçte Ege Üniversitemiz olağanüstü bir gayret gösterdi. Hocalarımız, bütün sağlık çalışanlarımız ve personelimiz yoğun bir efor sarf etti. Gönülden teşekkür ediyorum; sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.