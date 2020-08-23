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    23.08.2020 - 00:02 |

    Koronavirüs temizliği

    Koronavirüs temizliği

    Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları özel ilaçlı suyla yıkıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Seferihisar’da en yoğun kullanılan Dutlaraltı Kahvehaneleri, Park Kafe çevresi, Atatürk Caddesi, Hükümet caddesi başta olmak üzere sokaklar ilaçlı suyla dezenfekte ediliyor. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ”Koranavirüs tebdirlerinin ilk açıklandığı günden itibaren Seferihisar’da cadde ve sokakları dezenfekte ediyoruz. İşyerlerini gün aşırı ilaçlıyoruz” dedi.

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