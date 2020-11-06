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    06.11.2020 - 07:00 |

    Minik bedenler daha dayanıklı

    İzmir’de meydana gelen depremden 58 saat sonra sağ olarak kurtarılan Elif Perinçek ve 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin tüm Türkiye’yi sevinç gözyaşlarına boğdu.

    Minik bedenler daha dayanıklı

    İzmir’de meydana gelen depremden 58 saat sonra sağ olarak kurtarılan Elif Perinçek ve 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin tüm Türkiye’yi sevinç gözyaşlarına boğdu. Uzmanlar, çocukların sadece hayati fonksiyonlarını devam ettirecek kadar enerji harcayarak yaşamda kalmayı başardıklarını belirtti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Çakmak Yılmaz, çocukların erişkinlere göre aç ve susuz kalmaya daha dayanıklı olduğunu söyledi.

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