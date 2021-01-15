Müstakil ev ateş pahası

Yaşamımızda önemli değişikliklere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), konut fiyatlarını artırdı. Vatandaşlar, bütçeleri elverdiği ölçüde de müstakil konutlara yöneldi. Teknoloji Odaklı Gayrimenkul Değerleme ve Lokasyon Analizi Platformu endeksa.com, Kovid sürecinin konut satış ve kira değerlerine etkisini inceledi. Buna göre en fazla değer artışı, 0-4 yaş arası müstakil konutlarda oldu. Bu konutların satış fiyatı son bir yılda yüzde 67, kira bedeli de yüzde 40 oranında arttı.

Çalışmaya göre, Türkiye genelinde konut fiyatları son 1 yılda yüzde 35, kiralar da yüzde 17 arttı. Aralık sonu rakamlarına göre, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 914 lira, ortalama konut fiyatı da 378 bin 820 lira oldu. Bu trend, 4 büyük il için de geçerli. İstanbul’da son 1 yılda konut fiyatı yüzde 23, kiralar yüzde 11 arttı. Ankara’da konut fiyatı yüzde 28, kiralar yüzde 15 arttı.

‘İhtiyaçlar değişti’

İzmir’de, salgına ek olarak depremin de etkisiyle konut fiyatı son 1 yılda yüzde 33, kiralar yüzde 14 oranında arttı. 0-4 yaş arası konutların satış fiyatı yüzde 40, kira bedeli yüzde 18 arttı. 0-4 yaş arası müstakil konutların ise satış fiyatı yüzde 52, kira bedeli yüzde 47 arttı. Aralık sonu itibarıyla İzmir’de 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 7 bin 366 lira, ortalama satış fiyatı 1 milyon 417 bin 472 lira oldu.

endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Önümüzdeki dönemde pandeminin etkileri azalsa da gayrimenkul tercihlerinin bu yönde devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Tadilatı sevdik!

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan, sosyal hayattan mahrum kalanlar, evde geçirdikleri zamanın önemli bir bölümünü tadilata ayırdı. E-ticaret verilerine göre, 2020’nin ilk 6 ayında hırdavat ve yapı market malzemesi kullanımında yüzde 126, elektrik ürünlerinde yüzde 124, ev dekorasyon ürünlerinde yüzde 117 artış oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu İçmekân Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Oylum Dikmen Güleryüz ile Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Şeyma Göktürk, iş yoğunluğu gerekçesiyle ertelenen çoğu şeyin yaşama geçirilmeye çalışıldığını belirtti. Dr. Oylum Dikmen Güleryüz, “Tadilat yaptırması gerekenler, bu işlere yöneldi” diye konuştu.