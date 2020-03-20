‘Panik yok tedbir var’

Park ve bahçelerde, işletmelerde, okullarda, duraklarda, kamu binalarında, ulaşım araçlarında dezenfekte çalışmalarına devam eden belediye, dolmuş durakları, kamu binaları ve kentin belirli bölgelerine dezenfektan kutuları yerleştirdi. Yeni koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı el broşürleri ve afişler, vatandaşlara dağıtıldı.