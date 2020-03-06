06.03.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka’nın gençleri milli oldu
Türk basketboluna her kademede oyuncu yetiştiren Pınar Karşıyaka'nın 4 basketbolcusu ve bir antrenörü daha ay yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadı.
Altyapısına verdiği önemin meyvelerini toplamayı sürdüren Pınar Karşıyaka, Bursa'da düzenlenen U 17 Milli Takım kampına Adem Bona, Atahan Ceran, Haktan Yavaş ve Eray Büyükcangaz'ı gönderdi. Bursa'daki kampa Pınar Karşıyaka pilot takımı baş antrenörü İnanç Koç'un da davet edilmesi mutluluğu ikiye katladı.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.