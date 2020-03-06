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    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka’nın gençleri milli oldu
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    06.03.2020 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka’nın gençleri milli oldu

    Türk basketboluna her kademede oyuncu yetiştiren Pınar Karşıyaka'nın 4 basketbolcusu ve bir antrenörü daha ay yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadı.

    Pınar Karşıyaka’nın gençleri milli oldu

    Altyapısına verdiği önemin meyvelerini toplamayı sürdüren Pınar Karşıyaka, Bursa'da düzenlenen U 17 Milli Takım kampına Adem Bona, Atahan Ceran, Haktan Yavaş ve Eray Büyükcangaz'ı gönderdi. Bursa'daki kampa Pınar Karşıyaka pilot takımı baş antrenörü İnanç Koç'un da davet edilmesi mutluluğu ikiye katladı.

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