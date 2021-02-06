Tasarruf hamlesi

Çiğli Belediyesi’nde kurum içi iletişimi güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2020 yılında kullanılmaya başlanan internet altyapılı santral sistemi sayesinde bir önceki yıla nazaran telefon faturası giderlerinde yüzde 10 tasarruf sağlandı. 2019 yılında belediye bütçesinden telefon faturası giderlerine toplam 235.356.75 lira ayrıldı, 2020’de bu rakam 212.530.62 lira oldu.

Başkan Utku Gümrükçü, “Hizmet ve projelerimizi, tasarruf planlarımız doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Döngüsel ekonomi modeliyle giderlerimizi kısarak Çiğlimize yeni projeler kazandıracağız. Tasarruf ile geleceğimizi şekillendireceğiz” diye konuştu.