‘Tüm imkanları seferber ettik’

İzmir’de 30 Ekim cuma günü meydana gelen yıkıcı depremde yalanan vatandaşların tedavisi, ilk müdahalenin yapıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF)Hastanesi’nde devam ediyor. Afet gününden itibaren 160 yaralı, tedavi için getirildi. Hastanede tedavisi süren 35 yaralıdan 10’u yoğun bakımda tedavi görüyor. 25’i de servislere çıkarıldı. 110 depremzede ise taburcu oldu.

Depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin de EÜTF Hastanesinde tedavi altına alındı. Perinçek ve Şirin’in durumlarının iyi olduğu belirtildi.

‘En yakın bizdik’

Ege Üniversitesi Ailesi’nin yekvücut olarak depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Devletin tüm kurumlarının İzmir için seferber oldu. Afet bölgesine en yakın sağlık kuruluşlarından biri olarak tüm olanaklarımızı depremzedelerimiz için kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığı nezdinde A Plus olan hastanemizde yaralılarımıza en hızlı şekilde müdahale ederek onların sağlıklarına kavuşmaları için çalışıyoruz. Hem pandemiyle hem de afetle aynı anda mücadele eden fedakâr sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.