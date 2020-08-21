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    HaberlerEge Haberleri Yağhaneler hızlanıyor
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    21.08.2020 - 00:03 |

    Yağhaneler hızlanıyor

    Yağhaneler hızlanıyor

    Yağhaneler’de Jandarma Alay Komutanlığı’nın bulunduğu belediyeye tahsisli alanı gezen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Jandarma’nın yeni yerine taşınmasının hemen ardından, alan boşaltıldığı anda harekete geçmeye hazırız” dedi. 6 dönümlük arazide incelemelerde bulunan Batur, “Buraya, bölgenin ihtiyacını karşılayacak, kaliteli ve güzel bir tesis kazandıracağız. Yeni yıl itibarıyla çalışmaların başlamasını umuyoruz. Eşrefpaşa Pazarı’nı da yine bu bölgeye taşıyarak çözüme kavuşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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