2. Murat Dönemi Gelişmeleri Nelerdir?

17 yaşında tahta çıkmış olan II. Murat 1404 senesinde Amasya'da dünyaya gelmiştir. Babasının vefatından sonra 1421 tarihinde Osmanlı'da tahra çıkmıştır.



Padişahlık Dönemi



II. Murat ilk tahta çıktığı zamanlarda Anadolu Beylikleri tarafından tanınmıyordu. Sonrasında ise ona karşı ayaklanmaların çıkması ile II. Murat bölgeye elçilerini yollayarak yatıştırma politikası uygulamıştır. Bu politikası işe yaramayınca kendisine müttefik arayarak Cenevizliler'in yardımıyla denizlerde kendisini güvence altına almıştır.



1422 senesinde Murat Bizans üzerine yürümüştür fakat bu kuşatma sonuç vermemiştir. Kardeşi Mustafa'nın ona karşı bir güç oluşturarak Anadolu Beyliklerinin desteğini kazanmasından sonra isyan hareketleri daha da hızlanmıştır. Bu durum sonrasında güçlü bir padişah olan II. Murat, kardeşinin idamı ile bu isyanı bastırmıştır. Daha sonra Bizans ile antlaşma imzalamıştır.



Osmanlı ve Venedik savaşının yayılması ile Macarlar ile Güvercinlik Kalesi ve Macar Adasını alarak 2 yıllık bir ateşkes imzalamışlardır.



1437 yılında Macar kralının ölümü ile Osmanlı için büyük bir şans oluşturmuştur ve Sırp Despotluğu ortadan kaldırılarak Eflak hakimiyeti kurulmuştur. Bu dönemlerde çok sevdiği ve güvendiği oğlunun öldüğü haberini alması ile II. Murat çok sarsılmıştır.



Teslimiyet



Batı ve doğu bölgelerinde alınmış olan önemi yerlerden çekilmek zorunda kalan II. Murat, çoğu bölgede barış sağlayarak devleti tehlikeli durumlardan kurtarmıştır. Son zamanlardaki yenilgiler ve oğlunun vefatı onu bu kararı vermeye itmiştir. Tahtını 12 yaşındaki oğluna bırakmıştır ve devlet bu durumda büyük bir bunalıma sürüklenerek Çandarlı Halil Paşa kudret kazanmıştır.



Haçlı saldırısı bu sefer her zamankinden çok daha ağır bir şekilde kendisini göstermiştir ve Macarlar barış yeminlerini bozarak Tuna'ya gelip Edirne'de hurufi katliamını gerçekleştirmişlerdir. Sonrasında II. Murat ısrarlar üzerine harekete geçerek Başkomutan olarak savaşı yönetmiştir.



Varna Meydan Savaşında Osmanlılar'ın zafer kazanmasıyla son bulmuştur. Bu durum sonrasında Osmanlılar'ın Balkanlar'daki Türk hakimiyeti kesinlik kazanmıştır. II. Murat'ın tekrar tahta çıkması istenmiştir ve tahta çıkmıştır. Oğlu Mehmet ise veliaht sayılmıştır.



İkinci padişahlık döneminde ise tahta çıkar çıkmaz Arnavutluk isyanını bastırmıştır. Sonrasında Mehmet Dulkadiroğullarından Süleyman Bey'in kızı olan Sitti Hatun ile evlenmiştir. Edirne'de çok büyük bir düğün yapılmıştır. Düğünden bir sene sonra ölümcül bir hastalık sebebi ile hayatını kaybetmiştir.



II. Murat Dönemindeki Gelişmeler

İstanbul'u kuşatan ikinci padişahtır.

Edirne-Segedin Antlaşmasını imzalamıştır.

Varna savaşı kazanılmıştır.

II. Kosova Savaşı'nı kazanmıştır.

Türk hakimiyeti Balkanlar'da kesinleşmiştir.

Haçlılar Türkçe için tehlike olmaktan çıkmıştır.

Osmanlı devletinin İslam dünyasında saygınlığı oldukça artmıştır.

Avrupalıların Türkleri Balkanlar'dan atma ümidi sona ermiştir.