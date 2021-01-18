2. Murat Kimdir? 2. Murat'ın Yaptıkları Ve Başlıca Katkıları Nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet'in babası olan II Murad, I Mehmed'in yerine tahta geçti. Tahtta kaldığı 28 yıl boyunca fethettiği topraklarla Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmiş ve devletin çok daha güçlü olmasını sağlamıştır.

Murat Kimdir?

Murat 1421 ve 1451 yılları arasında hüküm sürmüş olan Osmanlı padişahıdır. 2 kez tahta çıkan padişahlardan biridir. İlk kez 1421 yılında tahta çıkıp 1444 yılına kadar devletin başında kalmıştır. 1446 yılında ikinci kez padişah olan 2. Murat, 1451 yılında vefat edene kadar hüküm sürmüştür.

Murat'ın Yaptıkları ve Başlıca Katkıları Nelerdir?

1- Bizans Kuşatması:

Fatih Sultan Mehmet'ten önce, İstanbul'u fethetmeye çalışan birçok padişah olmuştur. O padişahlardan biri de 2. Murat'tır. Ancak hem Bizans'ın o dönem çok güçlü olması, hem de Osmanlı ordusunun yetersizliği, fethi girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur.

2- Osmanlı Devletinin güvenliğini sağladı:

Osmanlı Devletini tanımayan ve sürekli isyan çıkaran beyliklere karşı sınır güvenliğini sağlamıştır.

3- Güvercinlikli Kalesi:

Stratejik bir konumda olan Güvercinlikli Kalesini almıştır. Macar Adasını da fetheden II. Murad, Osmanlı Devletinin bu bölgede egemen olmasını sağlamıştır.



4- Varna Muharebesi:

1444 yılında Bulgaristan'da Haçlı Ordusu ile Varna Muharebesi yapıldı. Varna Meydan Savaşı adıyla da bilinen savaş Osmanlı'nın mutlak zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer ile birlikte Haçlıların geri çekilmek zorunda kaldı ve Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda eski gücüne kavuştu.

5- Arnavutluk İsyanı:

Arnavutluk isyanını bastıran II. Murad, ülkedeki iç karışıklıklara son vermiştir.

6- II. Kosova Muharebesi:

17 Ekim 1444 tarihinde Kosova Ovasında gerçekleşen II. Kosova Muharebesi, Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlandı.



Murad'ın Eşlerinin ve Çocuklarının İsimleri

Murad'ın eşlerinin isimleri:

Mara Hatun

Hatice Halime Hatun

Hüma Hatun

Murad'ın çocuklarının isimleri:

Fatih Sultan Mehmet

Fatma Hatun

Yusuf Adil Şah

Şehzade Alaaddin

Murad'ın Ölümü

Osmanlı İmparatorluğunun 6. padişahı olan II. Murad, 3 Şubat 1451 tarihinde 47 yaşındayken vefat etti. Ölüm nedeni beyin kanamasıdır. II. Murad'dan sonra tahta oğlu Fatih Sultan Mehmet çıktı ve Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi.