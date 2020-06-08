2020 YKS ne zaman hangi tarihte gerçekleştirilecek? YKS giriş belgeleri yayımlandı mı?

YKS sınavı için araştırmalar devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları sınavı için başvurular tamamlandıktan sonra corona virüs nedeniyle YKS sınavının ertelendiği duyurulmuştu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından YKS ve LGS sınavlarının gerçekleştirileceği tarihler yeniden şekillenmişti. Yaşanan bu olayların ardından ÖSYM tarafından sınav takvimi yeniden güncellendi. Peki YKS hangi tarihte gerçekleştirilecek, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

YKS'nin sınav giriş yerleri henüz belli açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri yayımlandığı zaman erişim sayfası haberde yer alacak.

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

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