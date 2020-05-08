A3 Kağıt Boyutu Nedir? Cm, Piksel (Px), İnç A3 Kağıt Ölçüleri

A tipindeki kağıtların hepsinin kullanım yerleri birbirinden farklıdır. A3 kağıtlar farkı alanlarda ve birçok yerde kullanılır. Bu sebeple kağıtlar alınmadan önce mutlaka ölçülerine dikkat edilerek alınması gerekir.



A3 Kağıt Boyutu Nedir?



Kağıt boyutları büyükten küçüğe doğru A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 şeklinde sıralanmaktadır. A3 kağıt boyutu ise A2 kağıt boyunun 2 katı büyüklüğündedir. A3 kağıtlar genellikle çizimler, diyagramlar ve büyük tablo hazırlanmasında kullanılan bir kağıt boyutudur. A3 kağıtlar genellikle mağaza afişlerinde, posterlerde, tanıtım amaçlı diyagramlar da kullanılır. A3 kağıt boyutu mm cinsinden bakılır ise 420 x 297 mm şeklindedir.



Cm, Piksel (px), İnç A3 Kağıt Ölçüleri



A tipi kağıtların ölçüleri ISO 216 standartları ile şekillenmiştir. A tipindeki tüm kağıtlar Dünya genelinde evrenseldir. A3 kağıtlarının boyutu ISO 216 standartlarına göre şu şekildedir:



- A3 kağıtların mm cinsinden boyutu 420*297 mm şeklindedir.

- A3 kağıtların cm cinsinden boyutu 42*29,7 cm şeklindedir.

- A3 kağıtların inç cinsinden boyutu 11,70*16,55 inç şeklindedir.

- A3 kağıtların pixel olarak boyutu 1357*2050 veya 1919*1449 pixel şeklindedir.