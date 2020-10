Akdenize Kıyısı Olan Ülkeler Ve Şehirler Hangileridir?

Boğazlar dışında birçok önemli körfez de Akdeniz'dedir. Türkiye'deki körfezlerin yanı sıra Fransa'nın Lions Körfezi, İtalya'nın Taranto Körfezi ve Libya'nın Sirte Körfezi de Akdeniz'de yer almaktadır.



Akdeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Hangileridir?



Dünya üzerinde toplam 21 ülkenin Akdeniz'e kıyı vardır. Bu ülkelerin 5'i Asya, 5'i Afrika kıtasında yer almaktadır. 11'i Avrupa kıtasında yer alıyor. Bu ülkeler ''Akdeniz ülkeleri'' olarak bilinir.



1- Akdeniz'e Kıyısı Olan Avrupa Ülkeleri



1.A - Fransa



Fransa, Akdeniz dışında Manş Denizine ve Atlas Okyanusuna kıyısı olan tek Avrupa ülkesidir. Fransa'nın kıyı şeridi 4.853 kilometredir. Ülkede deniz ticareti, balıkçılık ve yaz turizmi gelişmiştir.



1.B - İspanya



Cebelitarık Boğazı ve Alboran Denizi İspanya ile Fas arasında yer almaktadır. Cebelitarık Boğazı iki kıta arasındaki ticaretin gelişmesini sağlamıştır.



İspanya ve Fransa dışında Akdeniz'e kıyısı olan diğer ülkeler, şunlardır:



1.C - Bosna-Hersek

1.D - Yunanistan

1.E - Karadağ

1.F - Arnavutluk

1.G - Malta

1.H - Slovenya

1.I - Monako

1.J - Hırvatistan

1.K - İtalya



Not - Ülke ve şehirler dışında iki özerk bölgenin Akdeniz'e kıyısı vardır. İspanya'ya bağlı bu bölgelerin isimleri, Ceuta ve Melilla'dır.



2- Akdeniz'e Kıyısı Olan Asya Ülkeleri



1.A - Türkiye

1.B - Kıbrıs Cumhuriyeti

1.C - İsrail

1.D - Filistin

1.E - Lübnan

1.F.- Suriye





Not - Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyetinin arasında bulunan Kilikya, Akdeniz'in alt denizlerinden biridir. Tarihi M.Ö 14. yüzyıla kadar uzanan bu bölgede birçok antik medeniyet kurulmuştur.



3- Akdeniz'e Kıyısı Olan Afrika Ülkeleri



1.A - Mısır

1.B - Cezayir

1.C - Fas

1.D - Tunus

1.E - Libya



Akdeniz'e Kıyısı Olan Şehirler Hangileridir?



1.A. - Türkiye'de Akdeniz'e Kıyısı Olan Şehirler



Ülkemizdeki 4 şehrin Akdeniz'e kıyısı vardır. Bu iller sırasıyla Antalya - Antakya - Mersin - Adana'dır. Kıyılarının uzunluğu 640 kilometre olan Antalya ilinde yaz ve deniz turizmi çok gelişmiştir. Her yıl Antalya'ya ve ilçelerine 10 milyonun üstünde turistin gelmesi, şehrin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.



1.B.- Avrupa Kıtasında Akdeniz'e Kıyısı Olan Şehirler



Malaga - Barcelona - Valencia - (İspanya)

Marsilya - (Fransa)

Atina - Kandiye - (Yunanistan)

Napoli - (İtalya)



1.C - Asya Kıtasında Akdeniz'e Kıyısı Olan Şehirler



İsrail'in başkenti Tel Aviv've Kıbrıs Cumhuriyetinin turistik şehirlerinden biri olan Lamaka'nın Akdeniz'e kıyısı bulunmaktadır.