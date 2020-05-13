Ampul Kim Buldu? Ampul İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? Ampulün Tarihçesi

Ampulün bulunması ile birlikte insanoğlu yeni bir döneme girmiş oldu. Ampul insanlığa yararlı en iyi icatlar arasında kabul edilir.



Ampul Kim Buldu?

Ampulün mucidi ve kimin bulduğuna dair günümüzde hala tartışma yapılmaktadır. Ampulün icadı için tek kişiye bağlamamız doğru olmaz. Ampulün bulunması için pek çok bilim adamı da emek sarf etmiştir. Ampulü Thomas Edison, Hiram Maxim. Joseph Swan, Alessandro Volta, Humprey Davy, Warren de la rue, William Staite buldu demek daha doğru olacaktır. Ampulün buluş serüveni ve patent alma serüveni vardır.



Ampul İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



1879 yılına geldiğimizde Edison çalışmalarını laboratuvarda sürdürürken günümüzde ki işlevselliği olan ampulü icat etti. Yaklaşık 6 binin üzerinde Edison denemeler yaparak elektriğe ihtiyaç duyan ampulü icat etmeyi başarmış oldu.



Ampulün Tarihçesi



İlk ampul prototipi 1800 yılında Volta tarafından icat edilmiştir. Fakat Volta'nın icat etmiş olduğu bu ampul işlevi bakımından yeterli görülmedi. Daha sonra Humprey Davy 1802 yılında ilk işlevsel ampulü icat etmeyi başardı. İlk akkor ampulü üretti ve işleve sahip olan bir ampuldü. Fakat bu ampul da kömürden olduğu için çok çabuk sönüyordu. 1840 yılına geldiğimizde Warren De Le Rue tarihteki ilk verimli ampulü üreten kişi olarak kayıtlara geçti. Davy'nin tasarlamış olduğu ampulü daha da geliştirerek verimli bir ampul üretti. Üretmiş olduğu ampul pahalı malzemelerden oluşuyordu. Bu yüzden dolayı bu ampul ticari olarak faaliyete geçemedi.



1848 yılına geldiğimizde ünlü İngiliz mucit William Staite Rue'nin tasarımını iyice geliştirdi ve bataryalı bir ampul üretti. Üretmiş olduğu bataryalı ampul sürekli bataryaya ihtiyaç duyduğundan dolayı yine ticari olarak faaliyete geçemedi insanlar arasında kabul göremedi. 1850 yılında diğer mucitlerin üretmiş olduğu ampullerin sorununu tamamen çözmeyi başaran bir mucit vardı. O mucit Joseph Swan idi. Josehp Swan, batarya ve diğer sorunları çözmesine karşın ampul içerisinde bir vakum pompası kullandı. Vakum pompası ampulün işlevselliğini düşürdü. Diğer ampullerin yaydığı ışığı yayamadı.