Aybike İsminin Anlamı Nedir? Aybike Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Aybike köklü bir tarihe sahip olan ve kökeni Türkçe olan güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Naif okunuş sağlaması ile beraber aynı zamanda anlamı üzerinden de değer görüyor. Bir kız çocuğu için isim aranıyorsa tercih edilecek en güzel ve özel adlardan biridir.



Aybike Ne Demek?



Aybike günümüzde özellikle anlamı ile beraber bir kız çocuğu için en değerli isimler içerisinde yer almaktadır. Bu yönüyle anne ve babaların ilgisini çeken ve son dönemlerde yaygın kullanılan adlar içerisindedir.



- Ay gibi güzel

- El değmemiş kız



Tamamen saf ve temiz duyguları manevi yönden de etkin bir şekilde anlatan ifadeye sahip olduğunu söylemek mümkün. O yüzden bir kız çocuğuna yakışan bir isim olarak bir adım öne çıkıyor.



Aybike İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Aybike aynı zamanda birçok farklı Türk devletinde de kullanılmış isimlerden biridir. Bu yönüyle önemli bir tarihe sahip olmasının yanı sıra Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Aybike ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Sunduğu karşılık üzerinden bir kız çocuğu için güzel bir ifade sağlayan bu ismi listeye ekleyebilirsiniz.