Azer İsminin Anlamı Nedir? Azer Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Azer ismi hem İbranice hem de Farsça olarak köklü bir geçmişe sahiptir. Aynı zamanda Türkçede çok fazla sevilen ve İslamiyet açısından da önemli bir yere sahip olan isimler arasında giriyor. Anlamı üzerinden de oldukça etkili bir yapı oluşturan bu güzel isim, erkek çocukları adına kullanılabilecek özel bir olanak tanımaktadır.



Azer Ne Demek?



Azer iki farklı anlamı üzerinden ele alınır ve değerlendirilir. Bu anlamlardan biri gündelik yaşamdaki anlama diğeri ise tarihi açıdan önemi olan bir anlamdır.



- Ateş

- İbrahim'in (a.s.) babası oldu dile getirilir.



Etkileyici ve güzel bir karakteristik isim olarak ön plana çıkan Azer adı, Türkiye'nin dört bir tarafında yaygın kullanılan adlar içerisinde geliyor. Farklı ve özel bir yanı olması ile beraber aynı zamanda kolay söylenişe sahiptir.



Azer İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Azer aynı zamanda İslamiyet açısından da önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Pek çok anne ve baba minik yavruları için bu ismi vermeden önce, internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Bu araştırma Azer isminin anlamı ile beraber aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediğidir. Azer ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alır.