Bamsı İsminin Anlamı Nedir? Bamsı Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Hem Türkçe hem de Azerice bir kökene sahip olması ile beraber, Bamsı adı sevilen isimler içerisinde geliyor. Bu güzel isim günümüzde erkek çocukları için kullanılır. Özgün olması ile beraber genelde tek başına kullanılsa bile başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün.



Bamsı Ne Demek?



Birçok değişik anlamı ile beraber Bamsı oldukça sevilen bir isim olarak ön plana çıkmış durumda.



- Kartal, yırtıcı kuş

- Kartala benzeyen avcı bir kuş, Terlan

- Yüksek, Ulu, Ulaşılmaz



Böylesi oldukça güzel ve etkili karşılık ile beraber erkek çocuklar için değerlendirilebilecek özel isimlerden biridir. Eski bir kökene sahip olmasının yanı sıra, aynı zamanda özgün bir isim olarak dikkatleri üzerine topluyor.



Bamsı İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Azeri ve Türkçe bir köken olarak ortak şekilde ele alınan Bamsı isminin, Kur'an'da geçip geçmediği de merak edilmektedir. Bu güzel isim Kur'an'da yer almaz. Güçlü ve karakteristik bir anlam taşıması ile beraber, özgün bir yapısı üzerinden bu güzel adı değerlendirebilirsiniz. Listede yer alacak ve erkek çocuklar için kullanılabilecek etkileyici isimlerden biridir. Özellikle dikkat çekici anlamı ismi bir adım öne taşıyor.