Barış Manço Kimdir? Kısaca Hayatı Ve En Sevilen Şarkıları

Aramızdan 20 sene önce ayrılmış olan Barış Manço, 2 Ocak 1943 İstanbul doğumludur. Müzisyen, şarkıcı ve besteci olmasının yanı sıra, daha bir çok özelliği ile tanınır.



Barış Manço Kimdir?



Çok iyi bir müzisyen olmasının yanı sıra, ayrıca koleksiyonerlik, ressamlık, aranjörlük, sunuculuk.. vs gibi bir çok özelliğe sahip olan Barış Manço, Anadolu Rock kültürünün ilk örneklerinden bir tanesidir. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra, Kurtalan Ekspres isimli müzik grubu ile çalışmalarına başlayan Barış Manço, Türkiye dışında da onlarca ülkede konserler vererek gönüllere taht kurdu. 200'ün üzerinde kendine ait olan bestesi bulunmaktadır. 12 altın ve 1 platin ödül sahibi olmakla beraber, şarkıları farklı dillere de uyarlanarak farklı şarkıcılar tarafından seslendirilmiştir.



Barış Manço Hayatı



Sunuculuk kimliği ile de izleyicilerin karşısına çıkan Barış Manço 1988 yılında TRT1 'de yayınlanan '7'den 77'ye ' isimli program ile rekorlara imza atarak tüm Türkiye'nin ve çocukların sevgisini kazandı. Bu çalışma Türk televizyonlarının en uzun süren ve başarılı programları arasında yerini almıştır. Kendisi, belgeselcilik yönünden de oldukça derin bilgi sahibi olmakla beraber, 5 kıtada 100'den fazla yeri keşfederek, gezgin kimliği ile de hafızalara kazınmıştır.



Yükseköğrenimini Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisinde tamamlayan Manço, aynı zamanda 300'ün üzerinde ödül sahibidir. Barış Manço, 'Mançoloji' ismindeki albümünü sanatseverler ile buluşturamadan, 31 Ocak 1999 gecesi evinde vefat etmiştir. Kadıköy'de bulunan evi, Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülmüştür.



7'den 77'ye büyük küçük demeden herkesin gönlünde taht kurmuş olan Barış Manço, aynı zamanda çocuklara olan büyük sevgisi ile de akıllara kazındı, yapmış olduğu TV programı sayesinde, her hafta farklı yaş gruplarından, onlarca çocuğu ekranla buluşturdu.



Birçok ezbere bilinen şarkıya imza atan Barış Manço'nun, en bilinen ve sevilen eserleri şu şekildedir; Gülpembe, Ayı, Can Bedenden Çıkmayınca, Müsaadenizle Çocuklar, Dağlar Dağlar, Bugün Bayram, Gül Bebeğim, Bal böceği, Hatırlasana, Nane Limon Kabuğu, Domates Biber Patlıcan, Beyhude Geçti Yıllar, Benden Öte Benden Ziyade, Güle Güle Oğlum, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, İşte Hendek İşte Deve gibi birçok unutulmaz şarkıya imza atmıştır.