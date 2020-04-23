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    HaberlerEğitim Haberleri Bir Şeyler Nasıl Yazılır? Birşeyler TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birşeyler Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:19 |

    Bir Şeyler Nasıl Yazılır? Birşeyler TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birşeyler Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu yazım imla kılavuzuna artık İnternet üzerinden de erişilebilmektedir. Bu kapsamda, bir şeyler kavramının TDK’ya göre ayrı mı bitişik mi yazıldığı da sıkça sorulmaktadır. Peki, bir şeyler nasıl yazılır? Sizler için ilgili kılavuza göz attık ve aklınızdaki tüm soruların cevaplarını derledik.

    Bir Şeyler Nasıl Yazılır? Birşeyler TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birşeyler Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Bir şeyler, ayrı ya da bitişik mi yazıldığı konusunda çoğu insanın aklını karıştırmaktadır. Bu sözcüğün yazımı konusuna öğrenci sınavlarında da dikkat çekilmektedir.

    Bir Şeyler TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Bir şeyler, iki faklı kelimenin yan yana gelmesiyle oluşmuş bir sözcük öbeğidir. Bu bağlamda TDK kaynağında bu sözcük öbeğinin ayrı bir biçimde yazıldığı görülmektedir.

    Bir Şeyler Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

     - Onun için bir şeyler yapmak istiyorsan, öncelikle ev adresini öğrenmen gerek.

     - Eve gelirken yiyecek bir şeyler de alır mısın?

     - Ofiste bununla alakalı bir şeyler vardı diye hatırlıyorum.

     Bir Şeyler Nedir?

     Bir şeyler; insan, mal ya da diğer nesneleri belirtmek için kullanılan bir sözcük öbeğidir. Bazı zamanlarda küçümseme yollu bir söz olarak da kullanılabilmektedir.

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