25.01.2021 - 15:14 |
Boy Pos Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Boypos Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Türkçede ikilemelerin birçoğu eş ve zıt anlamlı kelimelerden oluşur. Boy pos gibi ikilemelerde ise ilk kelime anlamlı iken ikinci kelimenin herhangi bir sözlük anlamı yoktur. ''Pos'' kelimesi tamamen boy kelimesi ile uyumlu olduğu için bir arada kullanılmıştır. TDK'ya göre boy pos nasıl yazılır ve hangi anlamlarda kullanılır? Sizin için tüm yönleriyle araştırdık ve örnek cümlelerle derledik.
Dilimizde Boy Pos sözüne benzeyen birçok ikileme bulunmaktadır. ''Saçma sapan'' ve ''Ufak tefek'' kelimeleri bu ikilemelere örnek olarak gösterilebilir.
TDK'ya Göre Boy Pos Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Boy Pos
Boypos - Yanlış
İkilemeler birleşik kelimeler değildir. Bu nedenle bitişik değil ayrı yazılmaları gerekir.
Boy Bos - Yanlış
Bazı yerlerde bu ikileme Boy Bos şeklinde telaffuz edilir. Fakat kelimenin bu şekilde yazılması hatalıdır.
Not: Bu kelimenin ''boylu poslu'' şeklindeki kullanımı da oldukça yaygındır.
Örnek Cümleler:
1- Ömer, görmeyeli boylu poslu biri olmuş. (Doğru)
2- Bu boypos başka hiç kimsede de yok. (Yanlış)