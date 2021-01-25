BİST1.540-0.17EURO8.99-0.32USD7.39-0.19ALTIN443.280.33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Boy Pos Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Boypos Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
    ABONE OL
    25.01.2021 - 15:14 |

    Boy Pos Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Boypos Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türkçede ikilemelerin birçoğu eş ve zıt anlamlı kelimelerden oluşur. Boy pos gibi ikilemelerde ise ilk kelime anlamlı iken ikinci kelimenin herhangi bir sözlük anlamı yoktur. ''Pos'' kelimesi tamamen boy kelimesi ile uyumlu olduğu için bir arada kullanılmıştır. TDK'ya göre boy pos nasıl yazılır ve hangi anlamlarda kullanılır? Sizin için tüm yönleriyle araştırdık ve örnek cümlelerle derledik.

    Boy Pos Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Boypos Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Dilimizde Boy Pos sözüne benzeyen birçok ikileme bulunmaktadır. ''Saçma sapan'' ve ''Ufak tefek'' kelimeleri bu ikilemelere örnek olarak gösterilebilir.

    TDK'ya Göre Boy Pos Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Boy Pos

    Boypos - Yanlış

    İkilemeler birleşik kelimeler değildir. Bu nedenle bitişik değil ayrı yazılmaları gerekir.

    Boy Bos - Yanlış

    Bazı yerlerde bu ikileme Boy Bos şeklinde telaffuz edilir. Fakat kelimenin bu şekilde yazılması hatalıdır.

    Not: Bu kelimenin ''boylu poslu'' şeklindeki kullanımı da oldukça yaygındır.

    Örnek Cümleler:

    1- Ömer, görmeyeli boylu poslu biri olmuş. (Doğru)
    2- Bu boypos başka hiç kimsede de yok. (Yanlış)

     

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... İstanbul'da 4 metrelik dalgalar

      Son dakika... İstanbul'da 4 metrelik dalgalar

      Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

      Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

      5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

      5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

      Masör kadınlar için bahşiş kutusundan hırsızlık iddiası

      Masör kadınlar için bahşiş kutusundan hırsızlık iddiası

      Sıradaki Haber