Boy Pos Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Boypos Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Dilimizde Boy Pos sözüne benzeyen birçok ikileme bulunmaktadır. ''Saçma sapan'' ve ''Ufak tefek'' kelimeleri bu ikilemelere örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Boy Pos Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Boy Pos



Boypos - Yanlış



İkilemeler birleşik kelimeler değildir. Bu nedenle bitişik değil ayrı yazılmaları gerekir.



Boy Bos - Yanlış



Bazı yerlerde bu ikileme Boy Bos şeklinde telaffuz edilir. Fakat kelimenin bu şekilde yazılması hatalıdır.



Not: Bu kelimenin ''boylu poslu'' şeklindeki kullanımı da oldukça yaygındır.



Örnek Cümleler:



1- Ömer, görmeyeli boylu poslu biri olmuş. (Doğru)

2- Bu boypos başka hiç kimsede de yok. (Yanlış)