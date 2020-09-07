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    HaberlerEğitim Haberleri D Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? D Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
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    07.09.2020 - 02:53 |

    D Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? D Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünya üzerinde D harfi ile başlayan birçok ülke ve şehir ismi bulunmaktadır. Sizler için D harfi ile başlayan bu ülkeleri başkentleriyle ve bulundukları kıtalarla, şehirleri ise yer aldıkları ülkelerle beraber derledik

    D Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? D Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde D harfiyle başlayan şehir isimleri çok sayıdadır. Bunlardan en çok bilinenleri listeleyerek sizlere sunmaktayız.

    D Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    Dünya devletleri arasında D harfi ile başlayan 5 ülke bulunmaktadır. Aşağıda bu ülkeler listelenmiştir ve karşılarında da başkentleri belirtilmiştir.

    Danimarka - Kopenhag

    Dominik Cumhuriyeti - Santo Domingo

    Dominika - Roseau

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Kinshasa

    Doğu Timor - Dili

    Bu ülkelerden Avrupa Kıtasında yer alan Danimarka'dır. Amerika Kıtasında yer alanlar; Dominik Cumhuriyeti, Dominika'dır. Doğu Timor Asya'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Afrika Kıtasında bulunmaktadır.

    Türkiye’de D Harfi İle Başlayan Şehirler

    Ülkemizde D harfi ile başlayan üç şehir bulunmaktadır. Bu şehirler; Denizli, Diyarbakır ve Düzce'dir. Düzce ili Adapazarı olarak da bilinir ve Karadeniz Bölgesinde bulunur. Diyarbakır ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Son olarak Denizli ili ise ülkemizin Ege Bölgesinde yer almaktadır.

    Dünyada D Harfi İle Başlayan Şehirler

    Dünyada D ile başlayan şehirler ülkemizdekiler de dahil olmak üzere yaklaşık 120 tanedir. Bu şehirlerden en çok bilinenleri bulundukları ülkeyle birlikte listelenmiştir.

    Endonezya'da bulunan şehirler;

    Dabra

    Denpasar

    Amerika'da bulunan şehirler;

    Daggett

    Dahl Creek

    Dallas

    Dallesport

    Denver

    Denison

    Del Rio

    Decatur

    Dayton

    Çin'de bulunan şehirler;

    Dalian

    Dandong

    Datong

    Dazu

    Dazhou

    Dayong

    Hindistan'da bulunan şehirler;

    Darjeeling

    Deparizo

    Dehradun

    Kanada'da bulunan şehirler;

    Daniels Harbour

    Dauphin

    Deline

    Deer Lake

    Dease Lake

    Davis Inlet

    Pakistan'da bulunan şehirler;

    Dera Ismael Khan

    Dadu

    Dalbandin

    Dera Ghazi Khan

    Birleşik Krallık'ta bulunan şehirler;

    Derry

    Vietnam'da bulunan şehirler;

    Da Nang

    Dalat

    İtalya'da bulunan şehirler;

    Decimomannu

    Avustralya'da bulunan şehirler;

    Daly Waters

    Darnley Island

    Darwin

    Dauan Island

    Daydream Is

    Deniliquin

    Libya'da bulunan şehirler;

    Derna

    Fransa'da bulunan şehirler;

    Deauville

    Senegal'de bulunan şehirler;

    Dakar

    Papua Yeni Gine'de bulunan şehirler;

    Derim

    Denlagu Mission

    ​​​​​​Debepare

    Daup

    Daugo Island

    Daru

     

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