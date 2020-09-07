D Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? D Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Dünya üzerinde D harfi ile başlayan birçok ülke ve şehir ismi bulunmaktadır. Sizler için D harfi ile başlayan bu ülkeleri başkentleriyle ve bulundukları kıtalarla, şehirleri ise yer aldıkları ülkelerle beraber derledik
Ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde D harfiyle başlayan şehir isimleri çok sayıdadır. Bunlardan en çok bilinenleri listeleyerek sizlere sunmaktayız.
D Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
Dünya devletleri arasında D harfi ile başlayan 5 ülke bulunmaktadır. Aşağıda bu ülkeler listelenmiştir ve karşılarında da başkentleri belirtilmiştir.
Danimarka - Kopenhag
Dominik Cumhuriyeti - Santo Domingo
Dominika - Roseau
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Kinshasa
Doğu Timor - Dili
Bu ülkelerden Avrupa Kıtasında yer alan Danimarka'dır. Amerika Kıtasında yer alanlar; Dominik Cumhuriyeti, Dominika'dır. Doğu Timor Asya'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Afrika Kıtasında bulunmaktadır.
Türkiye’de D Harfi İle Başlayan Şehirler
Ülkemizde D harfi ile başlayan üç şehir bulunmaktadır. Bu şehirler; Denizli, Diyarbakır ve Düzce'dir. Düzce ili Adapazarı olarak da bilinir ve Karadeniz Bölgesinde bulunur. Diyarbakır ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Son olarak Denizli ili ise ülkemizin Ege Bölgesinde yer almaktadır.
Dünyada D Harfi İle Başlayan Şehirler
Dünyada D ile başlayan şehirler ülkemizdekiler de dahil olmak üzere yaklaşık 120 tanedir. Bu şehirlerden en çok bilinenleri bulundukları ülkeyle birlikte listelenmiştir.
Endonezya'da bulunan şehirler;
Dabra
Denpasar
Amerika'da bulunan şehirler;
Daggett
Dahl Creek
Dallas
Dallesport
Denver
Denison
Del Rio
Decatur
Dayton
Çin'de bulunan şehirler;
Dalian
Dandong
Datong
Dazu
Dazhou
Dayong
Hindistan'da bulunan şehirler;
Darjeeling
Deparizo
Dehradun
Kanada'da bulunan şehirler;
Daniels Harbour
Dauphin
Deline
Deer Lake
Dease Lake
Davis Inlet
Pakistan'da bulunan şehirler;
Dera Ismael Khan
Dadu
Dalbandin
Dera Ghazi Khan
Birleşik Krallık'ta bulunan şehirler;
Derry
Vietnam'da bulunan şehirler;
Da Nang
Dalat
İtalya'da bulunan şehirler;
Decimomannu
Avustralya'da bulunan şehirler;
Daly Waters
Darnley Island
Darwin
Dauan Island
Daydream Is
Deniliquin
Libya'da bulunan şehirler;
Derna
Fransa'da bulunan şehirler;
Deauville
Senegal'de bulunan şehirler;
Dakar
Papua Yeni Gine'de bulunan şehirler;
Derim
Denlagu Mission
Debepare
Daup
Daugo Island
Daru