D Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? D Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde D harfiyle başlayan şehir isimleri çok sayıdadır. Bunlardan en çok bilinenleri listeleyerek sizlere sunmaktayız.



D Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



Dünya devletleri arasında D harfi ile başlayan 5 ülke bulunmaktadır. Aşağıda bu ülkeler listelenmiştir ve karşılarında da başkentleri belirtilmiştir.

Danimarka - Kopenhag

Dominik Cumhuriyeti - Santo Domingo

Dominika - Roseau

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Kinshasa

Doğu Timor - Dili

Bu ülkelerden Avrupa Kıtasında yer alan Danimarka'dır. Amerika Kıtasında yer alanlar; Dominik Cumhuriyeti, Dominika'dır. Doğu Timor Asya'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Afrika Kıtasında bulunmaktadır.



Türkiye’de D Harfi İle Başlayan Şehirler



Ülkemizde D harfi ile başlayan üç şehir bulunmaktadır. Bu şehirler; Denizli, Diyarbakır ve Düzce'dir. Düzce ili Adapazarı olarak da bilinir ve Karadeniz Bölgesinde bulunur. Diyarbakır ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Son olarak Denizli ili ise ülkemizin Ege Bölgesinde yer almaktadır.



Dünyada D Harfi İle Başlayan Şehirler



Dünyada D ile başlayan şehirler ülkemizdekiler de dahil olmak üzere yaklaşık 120 tanedir. Bu şehirlerden en çok bilinenleri bulundukları ülkeyle birlikte listelenmiştir.



Endonezya'da bulunan şehirler;

Dabra

Denpasar



Amerika'da bulunan şehirler;

Daggett

Dahl Creek

Dallas

Dallesport

Denver

Denison

Del Rio

Decatur

Dayton

Çin'de bulunan şehirler;

Dalian

Dandong

Datong

Dazu

Dazhou

Dayong

Hindistan'da bulunan şehirler;

Darjeeling

Deparizo

Dehradun

Kanada'da bulunan şehirler;

Daniels Harbour

Dauphin

Deline

Deer Lake

Dease Lake

Davis Inlet

Pakistan'da bulunan şehirler;

Dera Ismael Khan

Dadu

Dalbandin

Dera Ghazi Khan

Birleşik Krallık'ta bulunan şehirler;

Derry

Vietnam'da bulunan şehirler;

Da Nang

Dalat

İtalya'da bulunan şehirler;

Decimomannu

Avustralya'da bulunan şehirler;

Daly Waters

Darnley Island

Darwin

Dauan Island

Daydream Is

Deniliquin

Libya'da bulunan şehirler;

Derna

Fransa'da bulunan şehirler;

Deauville

Senegal'de bulunan şehirler;

Dakar

Papua Yeni Gine'de bulunan şehirler;

Derim

Denlagu Mission

​​​​​​Debepare

Daup

Daugo Island

Daru