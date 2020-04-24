Demoktratik Ne Demek? Tdk'ya Göre Demokratikleşme Kelimesinin Anlamı Nedir?

Demokratik ve demokratikleşme sözcüklerinin kökeni Fransızcaya dayanmaktadır ve dilimizde sıfat olarak kullanılmaktadır. Bu iki terimin manasını kavrayabilmek içinse öncelikle demokrasi kavramını anlamak gerekmektedir. TDK sözlüğü incelendiğinde; demokrasi, demokratik ve demokratikleşme kavramlarının açıklamasına ulaşılabilmektedir.



Demokratik Ne Demek?



Demokratik kelimesinin en kısa anlamı, “demokrasiye uygun olan” manası taşımaktadır. Bu bağlamda demokrasi, bir yönetim şekli olarak ifade edilmektedir. Demokrasi ile yönetilen bir toplumun tüm üyeleri, devlet politikasını şekillendirme konusunda eşit hakka sahiptir. Dünya üzerinde yer alan çok sayıda devlet, yönetim biçimi olarak demokrasiyi benimsemektedir. Bu yönetim şekline destek veren kişiler de demokratik yakıştırması yapılmaktadır.



TDK’ya Göre Demokratikleşme Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan genel Türkçe sözlük içerisinde hem demokrasi hem de bununla bağlantılı diğer kelimelerin açıklamaları yer almaktadır. Bu bağlamda, demokratikleşme teriminin tanımına da bu sözlük üzerinden erişilebilmektedir. TDK, sözlüğünde ilgili terim için yapılan açıklama ise aşağıda yer almaktadır.



Demokratikleşme: Demokrasiye uygun bir hal alma, bu biçime girme.