Devletçilik İlkesi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Devletçilik hem ekonomik hem de sosyal ve toplumsal açıdan pek çok sorumluluğu üstlenen en önemli yapılardan biridir. Bu yapılar aynı zamanda Atatürk ilkeleri üzerinden de ele alınmakta ve devletçilik şeklinde ifade edilmektedir. Sadece Türkiye açısından değil dünya çapında devletçilik ülkelerin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Devletçilik İlkesi Nedir?



Sınırları olan bir toprak içerisinde belli bir ülkü etrafında birleşen, toplumun bağımsız olarak bir yönetim altında toplanmasına devletçilik gelmektedir. Türkiye'nin en kısa zamanda kalkınması, özellikle hızlı şekilde şimdiye kadar yapamadığı tüm ekonomik yatırımları gerçekleştirebilmesi amaçlı, Atatürk'ün Devletçilik ilkesinin prensiplerini taşımaktadır. Devletçilik özel sektörü bir kenara bırakmaz ve aksine onu yüceltir ve güçlendirir. Bu durum günümüzde karma ekonomi şeklinde de ifade edilmektedir.



Devletçilik İlkesi Özellikleri Nelerdir?



Devletçilik modelinin ve ilkesinin pek çok özelliği bulunmaktadır. Burada önemli olan devletçilik ilkesi ile beraber bölgenin kalkınması ve ekonomik açıdan toplumsal özgürlüğün yakalanmasıdır.



- Dışarıdan alınmış olan bir ekonomik model değildir. Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun şekilde geliştirilmiştir.

- Milliyetçilik ve halkçılık ilkesine dayanır.

-Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmek ve hem sosyal hem de kültürel açıdan kalkınmayı amaçlamaktadır.

- Kamu yararı söz konusu olduğu zaman özel sektörün yapmadığı işleri devletin yapması ön plana çıkmaktadır.

- Hem ülke kalkınmasına hem de toplumsal ve sosyokültürel kalkınmayı destekler.

- Sosyal bilgiler kültürel ve ekonomik anlamda yatırımlar yapılmasını önemser.



Bütün bu özellikler ile beraber Devletçilik ilkesi, Türkiye'nin gelişimi ve daha güçlü hale gelebilmesi adına en önemli unsurlardan biridir.



Devletçiliğin Uygulanmasında Etkili Olan Unsurlar



Devletçiliğin uygulanması için etkili olan pek çok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar aslına bakılırsa bir yerde mecburiyet olarak öne çıkıyor.



- Özel sektörün elinde ülkeyi kalkındırmak amaçlı yeterli sermayenin bulunmaması.

- 1929 dünya ekonomik bunalımının Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemesi.

- Sosyal adaletin sağlanması amacının güdülmesi.

- Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkının azalması ve yok edilmesi.



Bu gibi hususlar devletçilik ilkesinin uygulanmasını mecbur kılmıştır. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi altında ele alınmış olan Devletçilik ilkesi, Türkiye'nin şartlarına uygun şekilde ele alınmakta ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana en önemli ilkelerden biridir.