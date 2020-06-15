DGS başvuru tarih aralığı ne zaman? 2020 DGS hangi ay, hangi gün?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecan dorukta. Önlisans eğitimlerini, lisansa tamamlamak isteyenlerin katılım sağlayabileceği DGS başvuru süreci devam ediyor. DGS başvurusunda bulunanlar sınavın ne zaman olacağını araştırırken, henüz başvuruda bulunmayan adaylar ise DGS başvurularının ne zaman biteceğimi öğrenmek istiyor. İşte DGS başvuru tarihleri ve sınav tarihi 2020...

DGS BAŞVURU TARİHLERİ

9 Haziran 2020'de başlayan DGS başvuruları, 17 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Peki DGS ne zaman uygulanacak?

DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

DGS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 3 Temmuz 2020 tarihinde geç başvuru işleminde bulunabilir.

DGS NE ZAMAN UYGULANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sınav sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN KAPSAMI



Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.