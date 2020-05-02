Dominant Ne Demek? Tdk'ya Göre Dominantlık Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dominant, terimi dilimize Fransızcadan geçiş yapmış bir sözcüktür. Bu sözcüğün genelde baskınlık ve çekiniklik belirtmek için kullanıldığı görülmektedir.



Dominant Ne Demek?



Dominant sözcüğü anlam itibariyle “hakim, egemen ve baskın” terimlerini ifade etmektedir. Biyolojik araştırmalarda kullanılan genler için de dominant ve çekinik yakıştırmaları yapılmaktadır. Çevresinde baskınlık oluşturabilen veya liderlik özelliği taşıyan bazı kimselerin de dominant karakterli olduğu kabul edilmektedir.



TDK’ya Göre Dominantlık Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde hem dominant hem de dominantlık terimlerinin açıklamalarına yer verilmektedir. Bu bağlamda ilgili sözlükte dominant için kısaca “baskın” açıklaması yapılmaktadır. Dominat kelimesinden türetilen dominantlık da baskın olma durumu ya da baskınlık olarak tarif edilmektedir.



Aşağıdaki örneklerde dominant ve dominantlık terimlerin doğru kullanımlarına yer verilmiştir.



- Mendel yaptığı bazı genetik çalışmalarda, gen aktarımı sırasında hangi bezelyelerin dominant özellikte olduğunu bulmaya çalışıyordu.

- Eşine karşı dominantlık yapmadığı tek bir olay bile görmedim.

- Yeni yapılan bu eşlemede dominant olanın at olduğunu kabul etmek gerek, jokey atın dediğine uymak zorunda.