Dorsalji Nedir? Tıp Dilinde Dorsalji Terimi Ne Anlama Gelir?



Dorsalji genel olarak bir ağrı çeşididir. Halk arasında kullanılan tabi ile ağrı demek yeterli olmaz. Çünkü dorsalji bir ağrıdan ya da rahatsızlıktan çok daha fazlasıdır. Bu bakımdan tıp dünyasında görülen karşılığı daha da geçerli bir durumdur.



Dorsalji Nedir?



Dorsalji sırt ve omurga bölgesinde oluşan ağrı çeşididir. Halk arasında omurların sıkışması ya da batması durumu dorsalji denen tanımı ortaya çıkarır. Dorsalji genel olarak ağrıya verilen isimdir. Bundan daha fazla ağrı çeşidi farklı isimler ile tıp dünyasında kendisine yer bulmuştur.



Tıp Dilinde Dorsalji Terimi Ne Anlama Gelir?



Dorsal sırt ya da omurga algia da ağrı anlamına gelir. Bu iki kelimeden ortaya çıkan dorsalji tıp dilinde bu bölgedeki rahatsızları tanımlarken kullanılır.