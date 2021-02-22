Drive Ne Demek? İngilizce Olan Drive Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Drive kelimesinin Türkçe karşılığı, sürücüdür.



Drive Ne Demek?



Drive, İngilizce dilinin en çok kullanılan kelimeleri arasında yer alıyor. Türkçe karşılığı olan sürücü, Türkiye'de de çok kullanılan kelimeler arasındadır. İngilizce öğrenmek isteyen veya öğrenen kişiler bu kelimenin anlamını mutlaka bilmelidir. Son derece fazla kullanılan bir kelime olması nedeniyle, İngilizce dili için önemli bir kelimedir.



İngilizce Olan Drive Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Birçok İngilizce kelime gündelik hayatta daha çok kullanılıyor. Drive kelimesi de bu kelime grupları arasında yer alan bir kelimedir. Drive kelimesinin Türkçe karşılığı sürücü olarak biliniyor. Drive kelimesinin yazılışı ve okunuşu farklıdır. Türkçe diline her ne kadar benzerliği olmasa da, yabancı dil öğrenmek isteyen kişiler için mutlaka bilinmesi ve ezberlenmesi gereken bir kelimedir. Bu tür kelimeler dil için çok önemlidir.