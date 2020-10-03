Ege Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Birlikte Ege Şehirleri

Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir, Ege Bölgesinin en büyük şehridir. 11.891 kilometrekarelik alana sahip olan İzmir'de kilometrekare başına 365 kişi düşüyor.



Ege Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir



1- Muğla



Ege Bölgesinin en çok turist çeken şehirlerinden biridir. En kalabalık ilçesi Fethiye'dir.



İlçelerin İsimleri



Fethiye

Datça

Bodrum

Milas

Dalaman

Köyceğiz

Marmaris

Seydikemer

Yatağan

Kavaklıdere

Ula

Ortaça

Menteşe



2- İzmir



Toplam 30 ilçeden oluşur. En kalabalık şehirleri Çeşme, Karşıyaka ve Buca'dır.



İlçelerin İsimleri



Bergama

Selçuk

Aliağa

Menderes

Tire

Karşıyaka

Balçova

Urla

Foça

Güzelbahçe

Kınık

Beydağ

Karaburun

Narlıdere

Dikili

Kiraz

Çeşme

Bayındır

Bayraklı

Çiğli

Torbalı

Menemen

Gaziemir

Ödemiş

Kemalpaşa

Seferihisar

Karabağlar

Konak

Bornova



3- Aydın



Aydın'da toplam 17 ilçe bulunmaktadır. Kuşadası ve Didim, en çok turist çeken ilçeleridir.



İlçelerinin İsimleri



Nazilli,

Söke

Kuşadası,

Çine

Germencik

Bozdoğan

Koçarlı

Sultanhisar

Buharkent

Yenipazar

Köşk

Kuyucak

Didim

İncirliova

Karacasu

Karpuzlu



4- Afyon



Ege Bölgesinin yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir. Toplam 14,23 kilometrekarelik bir alana sahip olan kentte 18 ilçe bulunuyor. En kalabalık ilçesi Sandıklı'dır.



İlçelerin İsimleri



Merkez

Sandıklı

Kızılören

Dinar

Bolvadin

Evciler

Sinanpaşa

Emirdağ

Bayat

Çay

Şuhut

İhsaniye

İscehisar

Hocalar

Sultandağı

Dazkırı

Çobanlar

Başmakçı

Hocalar



5- Denizli



Denizli, toplam 19 ilçeden oluşur. En kalabalık ilçesi travertenleriyle ünlü olan Pamukkale'dir. Nüfusu yaklaşık 340.000 olan Pamukkale'de doğa ve sağlık turizmi gelişmiştir.



İlçelerin İsimleri



Honaz

Kale

Bozkurt

Çardak

Baklan

Beyağaç

Pamukkale

Merkezefendi

Çivrili

Acıpayam

Tavas

Sarayköy

Buldan

Çal

Çameli

Serinhisar

Bozkurt

Güney

Bekilli

Babadağ



6- Manisa



Yüz ölçümü 1.232 kilometrekaredir. En kalabalık ilçesi Yunusemre'dir.



İlçelerin İsimleri



Salihli

Köprübaşı

Alaşehir

Akhisar

Turgutlu

Şehzadeler

Soma

Saruhanlı

Kula

Demirci

Kırkağaç

Sarıgöl

Gördes

Selendi

Ahmetli

Gölmarmara

Köprübaşı.



7- Kütahya



Şehirde porselen sanayi oldukça gelişmiştir. Kütahya, Marmara Bölgesinde yer alan Bursa, Bilecik, Balıkesir ve İç Anadolu'da yer alan Konya ve Eskişehir illeri ile komşudur.



İlçelerin İsimleri



Merkez

Simav

Gediz

Altıntaş

Hisarcık

Aslanapa

Çavdarhisar

Pazarlar

Dumlupınar.

Domaniç

Şaphane

Tavşanlı

Emet



8- Uşak



Ege Bölgesinin yüz ölçümü bakımından en küçük şehridir. Toplam 6 ilçeden oluşur.



İlçelerin İsimleri



Merkez

Banaz

Karahallı

Sivaslı

Ulubey

Eşme



Ege Bölgesinin İlleri ve Nüfusları



İzmir - 4 milyon 320 bin

Aydın - 1 milyon 100 bin

Denizli - 1 milyon 30 bin

Muğla - 984 bin

Manisa - 1 milyon 45 bin

Uşak - 367 bin

Afyon - 725 bin

Kütahya - 578 bin