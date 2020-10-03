Ege Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Birlikte Ege Şehirleri
Yüz ölçümü 90.251 kilometrekare olan Ege Bölgesi, Türkiye'nin en büyük 5. bölgesidir. ''İç Batı Anadolu'' ve ''Kıyı Ege'' olmak üzere iki bölümden oluşur. Ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olan Ege Bölgesinin nüfusu yaklaşık 10 milyon 320 bindir. Ege Bölgesinin illeri ve ilçeleri nelerdir? Sizin için nüfusları ile birlikte derledik.
Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir, Ege Bölgesinin en büyük şehridir. 11.891 kilometrekarelik alana sahip olan İzmir'de kilometrekare başına 365 kişi düşüyor.
Ege Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir
1- Muğla
Ege Bölgesinin en çok turist çeken şehirlerinden biridir. En kalabalık ilçesi Fethiye'dir.
İlçelerin İsimleri
Fethiye
Datça
Bodrum
Milas
Dalaman
Köyceğiz
Marmaris
Seydikemer
Yatağan
Kavaklıdere
Ula
Ortaça
Menteşe
2- İzmir
Toplam 30 ilçeden oluşur. En kalabalık şehirleri Çeşme, Karşıyaka ve Buca'dır.
İlçelerin İsimleri
Bergama
Selçuk
Aliağa
Menderes
Tire
Karşıyaka
Balçova
Urla
Foça
Güzelbahçe
Kınık
Beydağ
Karaburun
Narlıdere
Dikili
Kiraz
Çeşme
Bayındır
Bayraklı
Çiğli
Torbalı
Menemen
Gaziemir
Ödemiş
Kemalpaşa
Seferihisar
Karabağlar
Konak
Bornova
3- Aydın
Aydın'da toplam 17 ilçe bulunmaktadır. Kuşadası ve Didim, en çok turist çeken ilçeleridir.
İlçelerinin İsimleri
Nazilli,
Söke
Kuşadası,
Çine
Germencik
Bozdoğan
Koçarlı
Sultanhisar
Buharkent
Yenipazar
Köşk
Kuyucak
Didim
İncirliova
Karacasu
Karpuzlu
4- Afyon
Ege Bölgesinin yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir. Toplam 14,23 kilometrekarelik bir alana sahip olan kentte 18 ilçe bulunuyor. En kalabalık ilçesi Sandıklı'dır.
İlçelerin İsimleri
Merkez
Sandıklı
Kızılören
Dinar
Bolvadin
Evciler
Sinanpaşa
Emirdağ
Bayat
Çay
Şuhut
İhsaniye
İscehisar
Hocalar
Sultandağı
Dazkırı
Çobanlar
Başmakçı
Hocalar
5- Denizli
Denizli, toplam 19 ilçeden oluşur. En kalabalık ilçesi travertenleriyle ünlü olan Pamukkale'dir. Nüfusu yaklaşık 340.000 olan Pamukkale'de doğa ve sağlık turizmi gelişmiştir.
İlçelerin İsimleri
Honaz
Kale
Bozkurt
Çardak
Baklan
Beyağaç
Pamukkale
Merkezefendi
Çivrili
Acıpayam
Tavas
Sarayköy
Buldan
Çal
Çameli
Serinhisar
Bozkurt
Güney
Bekilli
Babadağ
6- Manisa
Yüz ölçümü 1.232 kilometrekaredir. En kalabalık ilçesi Yunusemre'dir.
İlçelerin İsimleri
Salihli
Köprübaşı
Alaşehir
Akhisar
Turgutlu
Şehzadeler
Soma
Saruhanlı
Kula
Demirci
Kırkağaç
Sarıgöl
Gördes
Selendi
Ahmetli
Gölmarmara
Köprübaşı.
7- Kütahya
Şehirde porselen sanayi oldukça gelişmiştir. Kütahya, Marmara Bölgesinde yer alan Bursa, Bilecik, Balıkesir ve İç Anadolu'da yer alan Konya ve Eskişehir illeri ile komşudur.
İlçelerin İsimleri
Merkez
Simav
Gediz
Altıntaş
Hisarcık
Aslanapa
Çavdarhisar
Pazarlar
Dumlupınar.
Domaniç
Şaphane
Tavşanlı
Emet
8- Uşak
Ege Bölgesinin yüz ölçümü bakımından en küçük şehridir. Toplam 6 ilçeden oluşur.
İlçelerin İsimleri
Merkez
Banaz
Karahallı
Sivaslı
Ulubey
Eşme
Ege Bölgesinin İlleri ve Nüfusları
İzmir - 4 milyon 320 bin
Aydın - 1 milyon 100 bin
Denizli - 1 milyon 30 bin
Muğla - 984 bin
Manisa - 1 milyon 45 bin
Uşak - 367 bin
Afyon - 725 bin
Kütahya - 578 bin