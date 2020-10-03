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    03.10.2020 - 22:42 |

    Ege Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Birlikte Ege Şehirleri

    Yüz ölçümü 90.251 kilometrekare olan Ege Bölgesi, Türkiye'nin en büyük 5. bölgesidir. ''İç Batı Anadolu'' ve ''Kıyı Ege'' olmak üzere iki bölümden oluşur. Ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olan Ege Bölgesinin nüfusu yaklaşık 10 milyon 320 bindir. Ege Bölgesinin illeri ve ilçeleri nelerdir? Sizin için nüfusları ile birlikte derledik.

    Ege Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Birlikte Ege Şehirleri

    Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir, Ege Bölgesinin en büyük şehridir. 11.891 kilometrekarelik alana sahip olan İzmir'de kilometrekare başına 365 kişi düşüyor.

    Ege Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir

    1- Muğla

    Ege Bölgesinin en çok turist çeken şehirlerinden biridir. En kalabalık ilçesi Fethiye'dir.

    İlçelerin İsimleri

    Fethiye
    Datça
    Bodrum
    Milas
    Dalaman
    Köyceğiz
    Marmaris
    Seydikemer
    Yatağan
    Kavaklıdere
    Ula
    Ortaça
    Menteşe

    2- İzmir

    Toplam 30 ilçeden oluşur. En kalabalık şehirleri Çeşme, Karşıyaka ve Buca'dır.

    İlçelerin İsimleri

    Bergama
    Selçuk
    Aliağa
    Menderes
    Tire
    Karşıyaka
    Balçova
    Urla
    Foça
    Güzelbahçe
    Kınık
    Beydağ
    Karaburun
    Narlıdere
    Dikili
    Kiraz
    Çeşme
    Bayındır
    Bayraklı
    Çiğli
    Torbalı
    Menemen
    Gaziemir
    Ödemiş
    Kemalpaşa
    Seferihisar
    Karabağlar
    Konak
    Bornova

    3- Aydın

    Aydın'da toplam 17 ilçe bulunmaktadır. Kuşadası ve Didim, en çok turist çeken ilçeleridir.

    İlçelerinin İsimleri

    Nazilli,
    Söke
    Kuşadası,
    Çine
    Germencik
    Bozdoğan
    Koçarlı
    Sultanhisar
    Buharkent
    Yenipazar
    Köşk
    Kuyucak
    Didim
    İncirliova
    Karacasu
    Karpuzlu

    4- Afyon

    Ege Bölgesinin yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir. Toplam 14,23 kilometrekarelik bir alana sahip olan kentte 18 ilçe bulunuyor. En kalabalık ilçesi Sandıklı'dır.

    İlçelerin İsimleri

    Merkez
    Sandıklı
    Kızılören
    Dinar
    Bolvadin
    Evciler
    Sinanpaşa
    Emirdağ
    Bayat
    Çay
    Şuhut
    İhsaniye
    İscehisar
    Hocalar
    Sultandağı
    Dazkırı
    Çobanlar
    Başmakçı
    Hocalar

    5- Denizli

    Denizli, toplam 19 ilçeden oluşur. En kalabalık ilçesi travertenleriyle ünlü olan Pamukkale'dir. Nüfusu yaklaşık 340.000 olan Pamukkale'de doğa ve sağlık turizmi gelişmiştir.

    İlçelerin İsimleri

    Honaz
    Kale
    Bozkurt
    Çardak
    Baklan
    Beyağaç
    Pamukkale
    Merkezefendi
    Çivrili
    Acıpayam
    Tavas
    Sarayköy
    Buldan
    Çal
    Çameli
    Serinhisar
    Bozkurt
    Güney
    Bekilli
    Babadağ

    6- Manisa

    Yüz ölçümü 1.232 kilometrekaredir. En kalabalık ilçesi Yunusemre'dir.

    İlçelerin İsimleri

    Salihli
    Köprübaşı
    Alaşehir
    Akhisar
    Turgutlu
    Şehzadeler
    Soma
    Saruhanlı
    Kula
    Demirci
    Kırkağaç
    Sarıgöl
    Gördes
    Selendi
    Ahmetli
    Gölmarmara
    Köprübaşı.

    7- Kütahya

    Şehirde porselen sanayi oldukça gelişmiştir. Kütahya, Marmara Bölgesinde yer alan Bursa, Bilecik, Balıkesir ve İç Anadolu'da yer alan Konya ve Eskişehir illeri ile komşudur.

    İlçelerin İsimleri

    Merkez
    Simav
    Gediz
    Altıntaş
    Hisarcık
    Aslanapa
    Çavdarhisar
    Pazarlar
    Dumlupınar.
    Domaniç
    Şaphane
    Tavşanlı
    Emet

    8- Uşak

    Ege Bölgesinin yüz ölçümü bakımından en küçük şehridir. Toplam 6 ilçeden oluşur.

    İlçelerin İsimleri

    Merkez
    Banaz
    Karahallı
    Sivaslı
    Ulubey
    Eşme

    Ege Bölgesinin İlleri ve Nüfusları

    İzmir - 4 milyon 320 bin
    Aydın - 1 milyon 100 bin
    Denizli - 1 milyon 30 bin
    Muğla - 984 bin
    Manisa - 1 milyon 45 bin
    Uşak - 367 bin
    Afyon - 725 bin
    Kütahya - 578 bin

     

     

     

     

     

     

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