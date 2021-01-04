Esat İsminin Anlamı Nedir? Esat Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Arapça kökenli olan Esat ismi Türkçede çok fazla kullanılan erkek isimleri içerisinde geliyor. Aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu üzerinden de ilgi gören isim, özellikle güzel bir anlama sahiptir. Bu sebepten dolayı daha çok tek başına kullanılan bir isim olması ile beraber, başka özel isimler üzerinden de beraber kullanılabilir.



Esat Ne Demek?



Esat, ‘uğurlu ve şanslı’ anlamları üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bu yönüyle bir çocuğun şanslı olması ve hayatını güzel geçmesi açısından kullanılabilecek hoş bir ad olarak öne çıkıyor. Özellikle internetten araştırma yapmak suretiyle birçok anne ve baba, Esat isminin anlamı üzerinden bilgi aldıktan sonra liste ekledikleri bir ad olarak öne çıkıyor.



Esat İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Arapça bir kökene sahip olması ile beraber aynı zamanda birçok aile, Esat isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Esat Kur'an'da yer almayan bir isimdir. Hem okunuşu hem de anlamı ile beraber çocuğun geleceğine parlak bir ışık tutacak güzel ve özel isimler içerisinde geliyor. Listeye ekleyeceğiniz ve erkek çocuğunuz için değerlendirebileceğiniz güçlü isimlerden biridir.