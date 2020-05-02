Estağfirullah Ne Demek? Tdk'ya Göre Estağfurullah Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK için Estağfurullah kelimesi genel anlamıyla, ‘Teşekkür ve tevazu sözü’ olarak bizi karşılamaktadır. Herhangi bir övgü cümlesi ya da bir minnet söz konusu olduğu zaman Estağfurullah diyerek nezaket öne çıkarılır.



Estağfirullah Nedir?



Estağfirullah kelimesi Türkiye'de yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle her cümlenin sonunda karşılık olarak, ‘teşekkür ve tevazu’ anlamında söylenir. Ancak genel olarak cümle içerisinde kullanımı yoktur.



TDK'ya Göre Estağfurullah Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Estağfurullah kelimesi için karşımıza, ‘tevazu ve teşekkür’ anlamlarını sunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkiye'de yerleşik şekilde değerlendirilen Estağfurullah kelimesi, ayrıca İslami köken açısından da önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu anlamdan yola çıkarak dile getirmek gerekirse İslami noktada, ‘Allah'tan af ve mağfiret dilerim’ şeklinde ithaf edilmektedir.



Ortak şekilde cümle içerisinde hem İslami anlamda hem de öncelik kelime anlamı kapsamında değerlendirmek mümkün. Nezaket ve tevazu ile kibarlık açısından özellikle gün içerisinde çok sık kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. İslami olarak da anlamını öğrenmek suretiyle, yazılı kaynaklarda ya da edebi eserlerde karşınıza çıktığında cümleleri anlayabilirsiniz.



‘’Estağfurullah. Hiç önemli değil. Bu bizim için bir şereftir.’’