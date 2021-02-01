Fasık Ne Demek? Din Kültüründe Fasık Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fasık kelimesi kökeni Arapça olan ve Türkçede kullanılan bir sözcüktür. Daha çok dini içerikli bir anlamı ile beraber ön plana çıkar. Belirli bir kişileri hedef almak suretiyle o kişiler için kullanılan bir kelime olduğunu da dile getirmek mümkün. Anlamı üzerinden ise Fasık ne demek internet üzerinden oldukça fazlaca araştırılmaktadır.

Fasık Ne Demek?

Fasık kelimesi bir sıfat olarak ele alınır ve kullanılır. Özellikle Allah'ın emirlerini tanımayan ve günah işleyen kişiler için ifade edilir. Aynı zamanda haram işleyen ve günahlarını bilen kişiler için de kullanılan bir kelimedir. Tek başına veya cümle içerisinde amaca uygun olarak değerlendirilebilir. Türkçede gündelik yaşamda çok fazla kullanılmasa bile, birçok önemli kaynakta yer alan bir kelimedir.

Din Kültüründe Fasık Kelimesinin Anlamı Nedir?

Özellikle Fasık kelimesinin din kültürü üzerinden anlamı merak ediliyor. Bu doğrultuda Allah'ın emir ve buyruklarına riayet etmeyen, uymayan ve aynı zamanda günah işleyen şeklinde anlatılmaktadır. Aynı zamanda sapkın, günah işleyen ve dini kurallara uymayan birey olarak da değerlendirilir. Arapça üzerinden Türkçeye geçmesi ile beraber, fasık kelimesi birçok yazılı kaynakta karşılaşılan bir sözcük olarak ön plana çıkıyor.