Filiz İsminin Anlamı Nedir? Filiz Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kız çocuklarına sıkça verilen Filiz ismi, güzel anlamı ile de dikkat çekiyor. Hem okunuşu hem de güzel anlamı sayesinde ebeveynler kız çocuklarına sıkça Filiz ismini veriyor. Filiz ismi verilen kız çocuklarının narin ve naif oldukları gözlemleniyor.



Filiz Ne Demek?



Filiz, tohum ya da tomurcuktan çıkan körpe sürgün anlamına gelir. Bunun yanında Filiz, ince, uzun, naif ve narin kız demektir. Filiz ismi, bu güzel anlamları sayesinde ebeveynler tarafından kız çocuklarına sıkça veriliyor.



Filiz İsmi Hangi Anlama Gelir?



Filiz ismi, ocaktan çıkarılmış, eğitilmemiş ham maden, cevher ya da gümüş anlamına gelir. Filiz ismi, güzel anlamları sayesinde kız çocuklarına en çok yakıştırılan ve en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Yeşilçam filmlerinin de etkisi ile yaygınlaşan Filiz ismi, yeniden popüler bir alıyor.



Filiz İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Filiz ismi, Kur'an’da geçmiyor. Fakat din yetkilileri ve din alimlerince kız çocuklarına Filiz ismi konulması caiz olarak görülüyor. Filiz ismi, güzel anlamları nedeni ile caiz kabul edilen isimler arasında yer alıyor.