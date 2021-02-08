Gb Ne Demek? Sosyal Medyada Kullanılan Gb Kelimesinin Açılımı Ve Türkçesi Nedir?

Gb bir instagram terimi olmuştur. Tabi ki de gb gigabyte anlamında da kullanılmaktadır. Fakat günümüzde instagram ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile gb terimi burada daha da popüler hale gelmiştir. Her daim tüm sosyal medya severler tarafından kullanılmaktadır.



Gb Ne Demek?



Gb sosyal medyanın beğenme isteğidir. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa beğeni istemenin kısa yoludur. Gb yazarak ya da birisine gb diyerek beğeni istenir. Bu sayede beğenme kazanmanın kısa yolu da bu şekilde ortaya çıkar.



Sosyal Medyada Kullanılan Gb Kelimesinin Açılımı ve Türkçesi Nedir?



Gb kelimesi Türkçedir. Açılımı da geri beğenidir. Biri gb diyorsa o fotoğrafı beğenmiştir ve geri beğeni istiyordur. Yani fotoğrafı beğenen kişinin de kendi fotoğrafını beğenmesini istiyordur.