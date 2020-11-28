Gönül Ferman Dinlemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK ya göre Gönül Ferman Dinlemez atasözünün anlamı nedir; gönül aşık olduğu birinden asla vazgeçmez.



Gönül Ferman Dinlemez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir kişi gerçekten çok sevmişse, şartlar ne olursa olsun ondan asla vazgeçmez. Bir kalp, başkasının isteği ve arzusuyla bir başkasını sevmez veya sevdiğinden ayrılmaz. Sevgi, ısmarlama duygularla olan bir şey değildir. Bir kişinin gönlüne, hissettiklerine, duygularına engel olunamaz. Bir başka kişi istemiyor diye, sevdiğinden vazgeçilmez veya onu kalbinden çıkarmaz. Kalbe prangalar takılmaz ve bir engel koyulamaz. Kişi eğer gerçekten seviyorsa, dışarıdan hiçbir müdahale onu bu duygusundan vazgeçiremez.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Her ne olursa olsun, başkası istedi diye bir kalp sevdiğinden asla vazgeçmez.