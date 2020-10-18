Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır? Kurs Ve Sertifika Yenileme Ücretleri

Özel Güvenlik Görevlileri, çeşitli kurslar sayesinde sertifika alır ve bazı alanlarda istihdam sağlarlar. Özel güvenlik görevlileri bu mesleği yapmak isterse mutlaka sertifikalı bir kursa gitmelidir.



Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?



Özel güvenlik görevlileri, bu görevi yapmak için bazı kurslara gitmelidir ve sertifika sahibi olmalıdır. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler için silahlı ve silahsız iki farklı görev bulunur. Bu sınıflandırma için de özel eğitimler mevcuttur. Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için gerekli eğitimleri almak gerekir.



Eğitimlerin yanı sıra eğitimi bitirdiğine dair de belge gereklidir. Kurslardan alınan sertifika sayesinde kişi eğitimiyle ilgili bir diploma almış sayılır ve resmi olarak işe başlayabilir. Sertifika sahibi olmak için kişinin mutlaka onaylı bir güvenlik sertifikası veren kursa başlaması ve sertifikasını başarılı bir şekilde alması gerekir.



Kurs ve Sertifika Yenileme Ücretleri



Güvenlik sertifikası almak isteyen kişiler öncelikle bir kursa kayıt olarak gerekli eğitimleri almaları gerekir. Güvenlik kursları her yıl hem sertifikaları yeniler hem de kurs fiyatlarını günceller. 2020 yılında güvenlik sertifikası almak isteyen kişiler içinse kurs ücretleri şu şekildedir;

- Silahlı güvenlik eğitim kurs ücreti ortalama 1000 TL kadardır.

- Silahsız güvenlik eğitim kurs ücreti ortalama 750 TL kadardır.



Güvenlik sertifikasını yenileme ücreti ise 2020 yılında;

- Silahlı güvenlik sertifikası yenileme ücreti 750 TL kadardır.

- Silahsız güvenlik sertifikası yenileme ücreti 550 TL kadardır.



Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi İçin Gereken Şartlar



Silahsız özel güvenlik olmak isteyen kişiler aşağıdaki şartları sağlamalıdır. Bu şartlar;

- Kişinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

- Eğitime katılacak kişi en az ortaokul mezunu olmalıdır.

- Kişinin mutlaka 18 yaşını doldurması gerekir.

- Sicil kaydı olmamalıdır.

- Kişi, kamu haklarından mahrum olmamalıdır.



Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi İçin Gereken Şartlar



Silahlı özel güvenlik olmak isteyen kişiler aşağıdaki şartları sağlamalıdır. Bu şartlar;

- Kişinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

- Eğitime katılacak kişi en az lise mezunu olmalıdır.

- Kişinin mutlaka 21 yaşını doldurması gerekir.

- Sicil kaydı olmamalı ve kamu haklarından mahrum olmamalıdır.