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    23.04.2020 - 18:13 |

    Her Yer Nasıl Yazılır? Heryer TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Her Yer Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türkçe yazım kuralları arasında en sık hata yapılan konulardan biri de söz ve sözcük öbeklerinin doğru yazılışı ile ilgilidir. Bu kapsamda sorulan yaygın bir soru da her yer kavramının birleşik mi ayrı mı yazıldığıdır. Peki, TDK’ya göre her yer nasıl yazılır? İşte her yer öbeğinin doğru yazımı.

    Her Yer Nasıl Yazılır? Heryer TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Her Yer Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Her yer, yazılı metinlerde birleşik ya da ayrı olarak yazılabilen bir kelimedir. Not defterleri, mesajlar ve sosyal medya kaynaklarında bu kelimenin hatalı örnekleri ile karşılaşılmaktadır.

     Her Yer TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

     Her yer kavramı Türkçede yaygın olarak kullanılan bir sözcük öbeğidir. Bu kelimenin TDK kaynaklarında gösterilen yazımı ise “her yer” olarak belirtilmektedir.

     Her Yer Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

     - Annesi kaybolduktan sonra her yerde onu aramışlar.

     - Hava güzel olduğuna göre her yerde yürüyüş yapabiliriz.

     - Sigara içilmeyen her yer benim için uygun.

     - Isparta’da bu mevsim her yeri gül kokusu sarar.

     Her Yer Nedir?

     Her yer kavramı, Türkçede konuşulan konuyla alakalı tüm mekanları belirtmek için kullanılan bir sözcük öbeğidir.

     

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