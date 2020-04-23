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    HaberlerEğitim Haberleri Herkes Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Herkez Mi Yoksa Herkes Olarak Mı Yazıyor? Herkes Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 16:41 |

    Herkes Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Herkez Mi Yoksa Herkes Olarak Mı Yazıyor? Herkes Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Zaman zaman günlük hayatta kullandığımız kelimelerin nasıl yazıldığını bilmiyor olabiliyoruz. Farkında olarak veya olmayarak kelimeleri doğru veya yanlış yazabiliyoruz. Herkes kelimesi de günlük hayatta kullandığımız kelimelerden biridir. Zaman zaman kelime yazışmalarda yanlış yazılabiliyor. Dolayısıyla kelimenin doğru yazılışını bilmek imla kuralları açısından önemlidir. Peki, herkes nasıl yazılır? TDK sözlükte herkez mi yoksa herkes olarak mı yazıyor? İşte herkes kelimesinin doğru yazılışı.

    Herkes Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Herkez Mi Yoksa Herkes Olarak Mı Yazıyor? Herkes Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Herkes kelimesinin doğru yazılışı TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Birleşik mi ayrı mı? şeklinde sorular sorulmaktadır. Herkez mi yoksa herkes mi yazıldığı şeklinde merak edilmektedir.

    Herkes TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    Herkes kelimesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu'na göre "Herkes" şeklindedir. Kelime zaman zaman "Herkez" şeklinde yanlış yazılsa da doğru yazılışı "Herkes" dir. TDK'ya göre "Herkes" bitişik yazılır.

    Herkes Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

    "Neylersin ölüm herkesin başında / Uyudun uyanmadın olacak." doğru yazılışıdır.

    "Bugün herkezin gözü üzerimdeydi. Sanırım yanlış bir şeyler yapmış olabilirim" ise yanlış yazılışıdır.

    Herkes Nedir?

    Herkes demek, insanların bütününü simgeler. Kısaca cümle alem olarak da adlandırılmaktadır.

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