İkonik Ne Demek? (TDK) İkonik İnsan, İkonik Karakter Ve İkonik Öğrenme Nedir?

İkonik kelimesi bir isimin tanımlanması için kullanılır. Yani ikonik kelimesi kelime türü bakımında sıfattır. Genelde kullanımı için müzikal eserle ön plana alınır. Müzikal ya da sanatsal eserler için ikonik kelimesinin kullanımı yaygındır.



İkonik Ne Demek? (TDK)



İkonik anlamı bakımında simgesel demektir. Yani bir janranın ya da bir oluşumun simgesi anlamında kullanılır. Müzikte de bir müzik türünün ikonik olması onun simgeselliğini vurgular. Bu bakımdan onun bu janra ile anıldığını belirtir.



İkonik İnsan, Karakter ve Öğrenme Ne Demek?



Sadece sanat değil insan, karakter y ada öğrenme için de ikonik kelimesi kullanılır. Simgesel anlamı ile en üst tarafta yer alır. Yani içinde bulunduğu diğer tarzlar içerisinde kendisi artık bir sembol haline de gelmiştir.