İlham Ne Demek? Tdk'ya Göre İlham Kaynağı Ve İlham Etmek Ne Demektir?

İlham kelimesi Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘esin’ anlamı taşımaktadır. Halk arasında herhangi bir duygu ve düşünce için iç ses olarak da dile getirmek mümkün.



İlham Ne Demek?



İlham kelimesinin TDK'ya göre anlamı ‘esin’ şeklinde geçmektedir. Ancak aynı zamanda bu kelimenin bir anlamı daha bulunuyor. İkinci anlamı ise ‘Tanrının, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal aleme özgü duygu ve düşünceler’ şeklinde ele alınmaktadır. Aslında bu anlamı ilk anlamı olarak ele alınıyor. Ancak gündelik yaşam içerisinde özellikle başta sanat olmak üzere pek çok konuda kişinin iç dünyasından gelen bir esin kaynağı olduğunu söylemek mümkün.



TDK'ya Göre İlham Kaynağı ve İlham Etmek Ne Demektir?



İlham kelimesi üzerinden Türeyen ilham kaynağı ve ilham etmek de yine merak edilen sözcük gruplarından bazılarıdır. TDK’ya göre ise ilham ‘Hayal dünyası’ şeklinde yer almaktadır. Yani esinin nereden geldiğini anlatan bir kelime olarak söylemek mümkündür. Ayrıca yine TDK ya göre ilham etmek anlamı ‘içe doğmasına sebep olmak, esindirmek’ biçiminde ele alınabilir. Yani kişinin içine doğan bir esin kaynağı olarak dile getirilebilir.