Isı Nedir, Nasıl Ölçülür? Isı Ölçü Birimi Nedir?

Isı ile sıcaklık sıklıkla birbirine karıştırılan iki kavram olsa da ikisinin ölçüm şekilleri ve sıcaklık birimleri birbirinden farklıdır. Sıcaklık, bir enerji değildir. Belli başlı maddeler ve ortamlar için kullanılan bir ölçümdür.



Isı Nedir?



Her madde moleküllerden oluşur. Basit ya da bileşik moleküller ile atom taşıdığı enerji, ısı olarak tanımlanır. Isı ölçülürken maddelerin potansiyel enerjileri değil kinetik enerjileri hesaplanır. Atom ve kütleler bir maddenin yoğunluğunu, ağırlığını ve ısısını belirlemede kullanılan temel elementlerdir.



Isı Nasıl Ölçülür?



Isının ölçümünde kullanılan cihazlara kalorimetre adı verilir. Kabın içerisinde iki farklı mekanizma bulunur. Bunlardan biri termometre diğeri ise reaksiyondur. Kalorimetri bombası adıyla da bilinen bu cihazın birçok farklı türü bulunuyor.



Daha hassas ölçüm yapabildiği için bilimsel çalışmalarda genellikle ultrasonik kalorimetre kullanılır. Mekanik kalorimetrelerle de maddelerin ısısını ölçmek ve ısı kayıplarını tespit etmek mümkündür.



Bu cihazlarla ısı ölçümü dakikalar içerisinde, pratik bir şekilde yapılabilir. Tespit edilen joule oranı, kalorimetrelerin ön kısmında yer alan led ekranlarda yazar.



Isı Ölçü Birimi Nedir?



Isı ölçü birimi iki farklı isimle bilinir. Bunlardan ilki, aynı zamanda en yaygın olarak kullanılmakta olan kaloridir. 1 kilo kalori 1000 gram iken, 1000 kiloluk kalori de 1 kilokalori olarak tanımlanır. Kısaltması ''cal'' ya da ''kcal'' şeklinde yazılabilir.



Isı ölçümlerinden bir diğeri ise daha çok bilimsel alanda kullanılan joule'dur. Kısaltması J şeklinde yazılır.