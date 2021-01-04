İtfaiye Rütbeleri Nelerdir? İtfaiyecilikte Rütbe Atlama Ve Terfi Alma Süreleri

İtfaiyecilikte toplam 7 rütbe bulunmaktadır. En düşük rütbe itfaiye eri iken, en yüksek rütbe daire başkanıdır.

İtfaiye Rütbeleri Nelerdir?

1- İtfaiye eri (itfaiye memuru)

2- İtfaiye çavuşu

3- İtfaiye amiri yardımcısı

4- İtfaiye amiri

5- İtfaiye müdür yardımcısı

6- İtfaiye müdürü

7- İtfaiye daire başkanı

İtfaiyecilikte Rütbe Atlama ve Terfi Atlama Süreleri

Memurunun önce çavuş sonra amir olabilmesi için en az 3 yıl boyunca itfaiye eri olarak çalışması gerekiyor. İtfaiye amirinin terfi atlaması içinse 2 yıl amirlik yapması ve yükselme sınavından başarılı olması gerekmektedir.

İtfaiye Erinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Her itfaiye erinin asli görevi gelen ihbarları değerlendirmek ve yangına zamanında müdahale etmektir. Bu süreçte itfaiye çavuşları ile birlikte koordineli bir şekilde hareket eder. Bunun dışında yangın söndürmede kullanılan teçhizatın bakımı ve temizliği de erlerin sorumluluğundadır.

İtfaiye Amirinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İtfaiye amirinin görevi olası can ve mal kayıplarını en aza indirmektir. İtfaiye erlerini organize etmek de görev ve sorumlulukları arasında yer alır.