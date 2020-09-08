J Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? J Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

İlk harfi J olan ülkelerin en bilineni Japonya'dır. Toplam 6.852 adadan oluşan Japonya, Asya'nın doğusunda yer almaktadır.



J Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



Ülkemizde J harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.



J Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Japonya: Bir takımada ülkesi olan Japonya'nın en büyük adaları Hokkaido, Shikoku ve Honshu'dur. 377.915 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ülkenin en yakın komşusu, Asya ve Avrupa kıtasında toprakları bulunan Rusya'dır. Resmi olmayan son verilere göre Japonya'nın nüfusu 126 milyon 500 bindir. Otomobil, yük gemileri, motorlu taşıtlar ve elektronik ürünler ülkenin en çok ihraç ettiği ürünlerin başında gelir. Japonya'nın en yüksek dağı Fuji Dağıdır. Dağın yüksekliği 3.766 metredir. Ülkenin en çok turist çeken diğer yerleri, Fushimi Inari Tapınağı ve Araşiyama Bambu Ormanlarıdır.



Japonya'nın Başkenti: Tokyo



2- Jamaika: Bir ada ülkesi olan Jamaika, Amerika Kıtasında yer almaktadır. Kristof Kolomb tarafından 1494 yılında keşfedilmiştir. Hiçbir ülke ile sınırı bulunmayan Jamaika'ya en yakın ülke Küba'dır. Karayiplerdeki ada 10.992 kilometrekarelik bir alana sahip. Ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 3 milyondur. Nüfusun ortalama yaşam süresi erkeklerde 73, kadınlarda ise 78'dir. Ada tropikal ormanları ve plajlar ile ünlüdür. Bununla birlikte Bob Marley Müzesi de her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.



Jamaika'nın Başkenti: Kingston



J Harfiyle Başlayan Şehirler



Jacksonville - Jaffrey ve Jackpot - Amerika Birleşik Devletleri

Jacquinot Bay - Papua Yeni Gine

Jaipur - Jammu ve Jagdalpur - Hindistan

Jaffna - Sri Lanka

Janakpur - Nepal

Jeddah - Suudi Arabistan

Jerez de la Forntera - İspanya

Jinan - Jinin ve Ji'an - Çin Halk Cumhuriyeti

Jiroft ve Jahrom - İran

Johannesburf - Güney Afrika Cumhuriyeti

Jönköping - İsveç

Junin - Arjantin

Juliaca - Peru

Juiz De Fora - Brezilya

Juans Les Pins - Fransa

Joensuu - Finlandiya