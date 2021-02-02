Kanıksama Nedir? Kanıksama Cümleleri Nelerdir?

Kanıksama hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanılan kelimeler içerisinde yer alıyor. Özellikle anlamı itibariyle pek çok farklı yerde amacına uygun kullanılabilecek kelimelerden biridir. Diğer yandan sık karşılaşılan bir kelime olması ile beraber anlamı tam olarak bilinmeyen sözcüklerden biri olduğunu da söylemek mümkün.



Kanıksama Nedir?



Pek çok kişi günümüzde kanıksama nedir sorusunun cevabını internet üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Net ve kısa bir anlatım ile beraber kanıksama sözcüğünün, ‘Sık tekrar edilen durumları alışma,’ biçimde ifade etmek mümkün. Özellikle kişilerin maruz kaldıkları bazı durumlara karşı tepkisiz hale gelmesi biçiminde anlatılabilir. Diğer bir ifade ile artık tepki göstermemek gibi bir durum ortaya çıkıyor.



Aslına bakılırsa kanıksama kelimesini, ‘Duyarsızlaşma’ kelimesi ile ele alarak aynı ifadeyi temsil ettiğini söylemek mümkün. Bu şekilde kanıksama kelimesi daha iyi anlatılabilir. Özellikle bazı olaylar ve durumlar söz konusu olduğunda, istenmeyen şeyler için ciddi bir tepki verilir. Ancak olaylar devam ederken tepkinin işe yaramadığı noktada, artık ve duyarsızlaşma ve alışkanlık ortaya çıkar. İşte duruma ve olaya alışmak ve duyarsız hale gelmek kanıksama şekilde ifade edilir. Bu doğrultuda günlük yaşamda tek başına veya cümle içerisinde birçok farklı amaç altında olay için kullanılabiliyor.



Kanıksama Cümleleri Nelerdir?



Kanıksama kelimesinin ne anlam ifade ettiğini bilen pek çok kişi, bunu günlük yaşamında yaygın olarak kullanmaktadır. Özellikle yazılı metinlerde, değişik kaynaklarda ve makalelerde sık karşılaşıldığını söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı kanıksama ile ilgili birçok farklı örnek üzerinden cümle kurmak mümkün.



‘’Benzin fiyatlarına gelen zamlara karşı artık alıştık.’’



‘’Onun bu garip hareketleri artık bize garip gelmiyor.’’



‘’Her gün dayak yediği için artık korkmuyor.’’



‘’Her gün böyle çamur atmasına artık kanıksadık.’’



‘’Toplum yaşanan olayları artık kanıksadı.’’



‘’Yapılan kötülüklere karşı artık pek çok insan duyarsız hale geldi.’’



Bu şekilde daha birçok farklı örnek üzerinden kanıksama cümleleri kurma mümkün. Özellikle tepkisiz kalma, alışkanlık haline getirme ya da duyarsızlaşma gibi durumları anlatmak için oldukça etkin bir kelimedir. Bu kelimeyi illa cümle içerisinde kullanmak gerekmez. Önemli olan kanıksama kelimesinin taşıdığı anlamı etkin bir şekilde cümleye aktarmaktır. Böylece anlam en iyi şekilde karşı tarafa ulaşır.